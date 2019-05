Volleyball Nations League femminile | tutti i risultati della prima settimana di gare

Volleyball Nations League 2019 – L’Italia rifila un netto 3-0 alla Germania : terzo successo consecutivo per le azzurre : L’Italia conquista il terzo successo consecutivo nella Nations League 2019: netto 3-0 rifilato alla Germania dalle ragazze di coach Davide Mazzanti Le azzurre di Davide Mazzanti hanno chiuso la prima settimana della Volleyball Nations League 2019 ottenendo il terzo successo consecutivo: 3-0 (25-19, 26-24, 27-25) sulla Germania. Le vice campionesse mondiali sono uscite così dalla tre giorni polacca con un ottimo bilancio: primo posto ...

Volleyball Nations League 2019 - la Nazionale femminile di Mazzanti domina contro la Thailandia : Volleyball Nations League 2019, la Thailandia non può nulla contro l’Italia del Ct Mazzanti: 3-0 netto per le azzurre Opole, Polonia. Nella Volleyball Nations League 2019 le vice campionesse mondiali azzurre hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, infliggendo un secco 3-0 (25-13, 25-17, 26-24) alla Thailandia. contro un avversario storicamente ostico le ragazze di Davide Mazzanti hanno mostrato una gran pallavolo: ritmo alto, ...

Volleyball Nations League – Blengini ha ufficializzato la lista dei 25 azzurri convocati : La lista dei 25 azzurri per la Volleyball Nations League Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato la lista dei 25 giocatori che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. Per ogni week end di gara il CT sceglierà 14 atleti. Alzatori: Simone Giannelli (Itas Trentino), Luca Spirito (Calzedonia Verona), Riccardo Sbertoli (Revivre Axopower Milano). Centrali: Matteo Piano (Revivre Axopower Milano), ...

Volleyball Nations League 2019 : le azzurre sbarcano ad Opole - domani l’esordio contro la Polonia : Volleyball Nations League 2019, l’Italia del Ct Mazzanti esordirà domani contro le padrone di casa della Polonia Opole, Polonia. La nazionale italiana femminile ha raggiunto nella serata di ieri sera Opole, cittadina polacca che ospiterà la pool 1 (21-23 maggio) della prima settimana di gioco della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre faranno domani il loro esordio nella competizione, affrontando alla Stegu Arena (3500 posti) ...

Volleyball Nations League - Italia pronta per la Pool 1 in Polonia : la lista delle azzurre scelte dal ct Mazzanti : Le azzurre nella tre giorni polacca se la vedranno con le padrone di casa, la Germania e la Thailandia Nella giornata di domani, l’Italia partirà alla volta di Opole, sede di gioco dal 21 al 23 maggio della prima Pool della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre nella tre giorni polacca se la vedranno con le padrone di casa, la Germania e la Thailandia. Rispetto al gruppo azzurro che ha disputato il torneo di Montreux, in ...

Volley : scelte le 25 azzurre per Volleyball Nations League : CAVALESE, TRENTO,- Dopo le due amichevoli contro la Cina U.23 e la conclusione del ritiro di Cavalese il tecnico azzurro Davide Mazzanti ha comunicato la lista delle 25 atlete che disputeranno la ...

Volleyball Nations League – In arrivo la lista definitiva delle 25 azzurre : il bilancio di Mazzanti dal raduno di Cavalese : Domani il ct Davide Mazzanti ufficializzerà la lista definitiva delle 25 atlete azzurre che saranno utilizzabili nel corso della Volleyball Nations League 2019 Come nelle passate stagioni per ogni tappa il tecnico dovrà scegliere le 14 giocatrici da impiegare nei tre giorni di gara. La Nazionale Femminile domani concluderà il collegiale di Cavalese e da lunedì sarà impegnata nel torneo di Montreux (13-18 maggio). Il ct tricolore, al ...

Volleyball Nations League maschile - le scelte di Blengini : out Juantorena e Zaytsev : Dopo aver visto le scelte della Nazionale femminile ad opera del ct Davide Mazzanti, anche l'omologo della selezione maschile ha comunicato gli atleti che prenderanno parte alla Nations League in programma tra maggio e luglio. L'esordio azzurro ci sarà il 31 maggio con l'Iran. Le scelte del tecnico, arrivate con qualche giorno di anticipo secondo quanto indicato precedentemente, sono a tratti sorprendenti, ma in linea con l'idea di dar spazio ai ...

Volleyball Nations League – Blengini ha scelto i 30 azzurri convocati per la competizione : I 30 azzurri per la Volleyball Nations League: Blengini ha diramato i convocati della Nazionale italiana maschile di pallavolo ll commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato la convocazione degli atleti che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. La lista è composta da 30 giocatori che verranno ridotti a 25 il 21 maggio in base ai regolamenti FIVB. Per ogni week end di gara, poi, il CT sceglierà 14 ...

Volleyball Nations League maschile - calendario : l'Italia esordirà il 31 maggio con l'Iran : Il riposo è ancora lontano per Zaytsev, Juantorena e gli altri big della Nazionale italiana di pallavolo guidata da Blengini. La stagione è entrata nella fase clou con le finali di Champions League e i play off di SuperLega, ma tra poco più di un mese ci sarà un altro appuntamento importante per le Nazionali: la Nations League. Campione in carica della manifestazione giunta alla seconda edizione è la Russia, vincitrice finale ai danni della ...

Volleyball Nations League 2019 – Pubblicato il calendario della competizione : date e orari delle partite dell’Italia : Ufficializzato il calendario della Volleyball Nations League: ecco date e orari delle partite dell’Italia maschile e femminile La Federazione Internazionale ha ufficializzato il calendario e gli orari di gioco della fase a gironi della Volleyball Nations League 2019. La competizione femminile avrà inizio martedì 21 maggio e si concluderà con la Final Six di Nanchino (Cina), in programma dal 3 al 7 luglio. Le gare del torneo maschile, ...