Volley – Primo test superato per la Nazionale maschile | Giappone ko 3-1

LIVE Italia-Germania 0-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA : 16-12 - ancora avanti le azzurre nel primo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terzo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole, contro le tedesche che hanno iniziato piuttosto male la loro avventura, perdendo all’esordio con la Thailandia in tre soli set: si preannuncia una partita comunque equilibrata ma tutt’altro che ...

LIVE Italia-Thailandia 1-0 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Dominio azzurro nel primo set : 25-13 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, secondo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole contro la squadra asiatica che ha già affrontato l’Italia due volte nell’ultima settimana, a Montreux vincendo al debutto e perdendo la finale per il terzo posto: si preannuncia una partita ...

LIVE Italia-Polonia 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : le azzurre dominano il primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 10-15 - le azzurre cercano l’allungo nel primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

Beach Volley - World Tour 2019 Itapema. A volte ritornano - Ross/Klineman e Mol/Sorum : primo trionfo del 2019 sulla sabbia brasiliana : A volte ritornano, e fanno paura. A poco più di un mese dall’appuntamento iridato due delle coppie più solide del circuito, i norvegesi Mol/Sorum, dominatori della stagione passata, e le statunitensi Ross/Klineman, due tornei vinti nel 2018, conquistano il loro primo successo nel 2019 e pongono le basi per una grande estate che, di fatto, inizia da qui. Entrambe le coppie trionfatrici sulla sabbia brasiliana avevano vinto il loro ultimo ...

LIVE Civitanova-Zenit Kazan 0-1 Volley - Finale Champions League in DIRETTA. Russi straripanti nel primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale di Champions League maschile in programma alla Max Schmeling Halle di Berlino. Per la prima volta dopo tanti anni si gioca la Finale secca, senza final four e dunque con le squadre che hanno potuto preparare solo questa partita. Le squadre sono esattamente le stesse che hanno disputato la Finale dello scorso anno, la Lube Civitanova e lo Zenit Kazan che un anno fa ebbe la ...

Beach Volley - World Tour 2019 Aydin. Puccinelli/Barboni ancora fuori al primo turno. Ecco gli avversari degli azzurri nel main draw : Non si sbloccano le azzurre Puccinelli/Barboni che escono di scena ancora una volta nelle qualificazioni anche al torneo 2 Stelle di Ayfdin. Le italiane si illudono nella sfida del primo turno contro le più solide russe Moiseeva/Syrtseva ma, dopo un primo set molto combattuto, si devono arrendere con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-13), rimediando l’ennesima eliminazione che potrebbe pesare dal punto di vista psicologico in vista dei ...

LIVE Civitanova-Perugia 0-0 Volley - Gara-4 Finale Scudetto in DIRETTA : primo set molto equilibrato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, Gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. Si gioca all’Eurosuole Forum dove gli umbri possono chiudere la serie e festeggiare la conquista del secondo tricolore consecutivo: i Block Devils conducono infatti per 2-1 e vanno a caccia della vittoria in trasferta che permetterebbe loro di confermarsi sul trono, la Lube punta invece al successo casalingo per giocarsi tutto ...

Volley : Superlega - Klemen Cebulj primo rinforzo di Trento : Trento- A meno di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2018/19, Trentino Volley mette già a segno la prima importante operazione di mercato in vista della prossima annata ...

LIVE Conegliano-Novara 1-1 Volley - Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA. Si sveglia Egonu e regala il primo set della serie alle piemontesi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile. E’ la terza sfida della serie che assegna lo Scudetto 2018/2019 tra le due protagoniste annunciate della stagione che il 18 maggio a Berlino si contenderanno la Champions League dopo aver conquistato una Finale tutta italiana. Si potrebbe già chiudere tutto qui perchè Conegliano è avanti 2-0 nella serie, ha il vantaggio del fattore ...

LIVE Conegliano-Novara Volley - Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA : primo match-ball per le campionesse in carica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile. E’ la terza sfida della serie che assegna lo Scudetto 2018/2019 tra le due protagoniste annunciate della stagione che il 18 maggio a Berlino si contenderanno la Champions League dopo aver conquistato una Finale tutta italiana. Si potrebbe già chiudere tutto qui perchè Conegliano è avanti 2-0 nella serie, ha il vantaggio del fattore ...

Sitting Volley – Campionato italiano : i risultati del primo weekend - le qualificate alla Final Six : Campionato italiano di Sitting Volley: i risultati del primo week end Una due giorni intensa di gare che ha decretato le prime squadre qualificate alla Final Six di Modena: questo e tanto altro è stato il week end inaugurale della terza edizione del Campionato italiano di Sitting Volley. Chieri e Pomigliano d’Arco, le due sedi di gioco, hanno risposto alla grande all’appuntamento tricolore, riservando calore ed entusiasmo ai tanti atleti ...

Volley - primo raduno per l’Italia : 16 azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...