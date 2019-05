VIDEO NBA 2019 | Kawhi Leonard trascina i Toronto Raptors | 35 punti per accarezzare il

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019)è il mattatore assoluto della notte di magia dei, che espugnano il parquet dei Milwaukee Bucks in gara-5 delle finali di Eastern Conference e sognano, a questo punto, le NBA Finals. La franchigia canadese potrà giocarsi il match point in casa, e sarebbe la prima volta di una franchigia canadese alle Finals, comprendendo anche il periodo in cui i Grizzlies facevano base a Vancouver. Nella notte tra sabato e domenica, sentito il parere di Giannis Antetokounmpo, potremmo avere definitivamente la sfidante dei Golden State Warriors, per la prima volta diversa dai Cleveland Cavaliers.

