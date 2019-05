VIDEO Lewis Hamilton | “Il sogno di ogni pilota è correre a Montecarlo | una sorpresa il

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Spagna 2019 : “Buon venerdì - ma abbiamo ancora margine” : Lewis Hamilton ha concluso il suo venerdì del GP di Spagna 2019 di Formula Uno in seconda posizione a pochi millesimi dallo scatenato compagno di box Valtteri Bottas che gli sta sempre più proponendo un vero e proprio derby interno in casa Mercedes. Il campione del mondo è consapevole che non dovrà distrarsi nemmeno un secondo in questa stagione, per evitare di subire la beffa a livello di titolo iridato come successo nel 2016 ai tempi di Nico ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

VIDEO Lewis Hamilton - nuovo tatuaggio sulla mano sinistra per il campione del mondo : Lewis Hamilton non passa mai inosservato e il quarto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno, a Baku, non fa eccezione. Il cinque volte iridato, oltre che alle grandi qualità in pista, mette spesso in mostra il suo stile molto particolare e la collezione dei tatuaggi presenti sul suo corpo va ad arricchirsi di un altro simbolo sulla mano sinistra. Come svelato da Sky Sport F1, Lewis si è concesso un altro “disegno” con un ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Cina 2019 : “Ho spinto fino alla fine - sono vicino a Bottas. Ferrari più veloci - ma noi in curva…” : Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare la pole position nel GP di Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha pagato dazio al cospetto del compagno di squadra Valtteri Bottas, il pilota della Mercedes si è dovuto arrendere al cospetto del finlandese ma il suo morale sembra ottimo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al termine delle qualifiche: “Non ho mai mollato, ho continuato a spingere fino alla fine. ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Cina 2019 : “In qualifica saremo tutti molto vicini” : Lewis Hamilton ha chiuso al quarto posto le FP2 del GP della Cina 2019, terzo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico è sembrato più performante sul passo gara rispetto al giro secco. Il pilota della Mercedes ha analizzato il suo venerdì in questo modo: “Ho lottato con la macchina, i meccanici hanno lavorato soprattutto con me perché Valtteri Bottas sembrava essere più a suo agio. Ora dovremo lavorare per trovare degli accorgimenti e ...

VIDEO Lewis Hamilton sorpassa Charles Leclerc e gli chiede scusa – GP Bahrein 2019 : La fortuna, bisogna dirlo, non è stata dalla parte di Charles Leclerc: il pilota monegasco della Ferrari è stato grandissimo protagonista del GP del Bahrein disputato ieri, prima che un guaio ad un cilindro lo costringesse a cedere di fronte a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, per quanto il terzo posto sul podio sia stato salvato. A comprendere la situazione, in un modo o nell’altro, è stato lo stesso Campione del Mondo inglese, che ...

VIDEO Toto Wolff : “Abbiamo avuto un grande c**o”. Il commento per la vittoria di Lewis Hamilton nel GP Bahrein : “Abbiamo avuto un grande c**o“. Toto Wolff, team principal della Mercedes, descrive in questo modo la vittoria di Lewis Hamilton nel GP del Bahrein 2019. Il britannico ha infatti approfittato al meglio dei problemi avuti da Charles Leclerc che ha dovuto fare i conti con le criticità del motore della sua Ferrari: il monegasco si trovava infatti agevolmente al comando e aveva la vittoria in pugno ma il problema ha permesso al Campione ...

VIDEO Lewis Hamilton a Charles Leclerc : “Diventerai il mio nemico in futuro”. Il siparietto dopo il GP Bahrein : Charles Leclerc era lanciatissimo verso la vittoria del GP del Bahrein 2019, il monegasco si trovava comodamente al comando della gara quando mancavano dieci giri al termine ma in quel frangente è stato tradito dalla sua Ferrari. La Rossa ha infatti avuto problemi al motore, ha perso potenza e così il giovane si è dovuto arrendere al sorpasso di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas concludendo il Gran Premio in terza posizione. Al termine della ...