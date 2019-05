VIDEO Giro d’Italia 2019 | 13^ tappa | highlights e sintesi Vince Zakarin | Roglic marca

VIDEO Miguel Angel Lopez - salto di catena al Giro d’Italia : sfortuna nera in salita - esce di classifica : Miguel Angel Lopez è stato sfortunatissimo durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano era in grandissima forma e sembrava poter fare la differenza sulla salita finale che conduce al Lago Serrù quando a una dozzina di chilometri dal traguardo ha avuto un problema meccanico: salto di catena per il capitano della Astana che ha perso tantissimo tempo per risolvere la criticità. Il sudamericano è poi ripartito a razzo e ...

Giro d’Italia – Imbecilli in azione durante la 13ª tappa - ciclisti messi in pericolo da un gruppo di… uomini nudi [VIDEO] : durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia, un gruppo di pseudo-tifosi hanno messo in pericolo i corridori invadendo la carreggiata Si è verificata una situazione surreale a 63 km dal traguardo della tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Pinerolo-Ceresole Reale. durante una delle salite inserite nel percorso, alcuni pseudo-tifosi vestiti di soli slip, ha invaso la carreggiata rischiando di far cadere i corridori. Uno ...

Clamoroso al Giro d’Italia! Spettatore tenta di strappare di bocca la borraccia di un ciclista : rissa sfiorata [VIDEO] : Marco Haller è una furia: la reazione dell’austriaco della Katusha dopo il tentativo di un fan di strappargli di bocca la borraccia Davvero incredibile quanto accaduto ieri al Giro d’Italia, i tifosi per le strade dimostrano ancora una volta di non avere rispetto per i corridori. Un tifoso, desideroso di portarsi a casa un ‘cimelio’ della Corsa Rosa, ha tentato di togliere letteralmente di bocca una borraccia a ...

Giro d’Italia – “Ma Viviani dov’è?” - simpatico siparietto tra i figli di Scarponi : il ‘battibecco’ è davvero dolce [VIDEO] : Quanta tenerezza in casa Scarponi: i figli di Michele fanno il tifo per Elia Viviani, anche dopo il suo ritiro E’ attualmente in corso la seconda settimana del Giro d’Italia 2019: l’edizione 102 della Corsa Rosa sta regalando grande spettacolo per le strade d’Italia. Nella prima settimana sono stati protagonisti quasi in maniera esclusiva i velocisti, con pazzesche volate finali che hanno entusiasmato il ...

VIDEO Tifoso impazzito : strappa la borraccia dalla bocca di Haller al Giro d’Italia! Ciclista infuriato - evitato l’incidente : Spesso gli spettatori non hanno rispetto dei ciclisti in gara, a volte sono invadenti e disturbano i corridori proprio nel momento di massimo sforzo. Ricordiamo ad esempio il Tifoso che fece cadere Vincenzo Nibali durante l’ultimo Tour de France e i fumogeni accesi durante la recente Milano-Sanremo che hanno portato anche a dei Daspo. Oggi un nuovo episodio è andato in scena in occasione della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, ...

VIDEO Charles Leclerc - giro on-board sulla Ferrari a Montecarlo : GP Monaco per il pilota di casa : Charles Leclerc ha incominciato il weekend riservato al GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Si tratta del Gran Premio di casa per il pilota della Ferrari che è nato e cresciuto a Montecarlo, il giovane alfiere della Rossa è sceso in pista nella giornata di giovedì per i primi due turni di prove libere e la sua speranza è naturalmente quella di essere competitivo in vista della gara di domenica: il Cavallino Rampante ha sofferto in ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - highlights e sintesi undicesima tappa : Caleb Ewan vince a Nove Ligure - quarto Elia Viviani : Volata doveva essere e così è stato: la tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019, che ha portato la carovana da Carpi a Novi Ligure, ha visto trionfare l’australiano Caleb Ewan. Al quarto posto il nostro Elia Viviani, che al termine della frazione ha alzato bandiera bianca, ritirandosi, così come ha deciso di fare poi anche il vincitore odierno. Di seguito le immagini salienti della frazione odierna, la Carpi-Novi Ligure. highlights ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - le immagini della volata vincente di Caleb Ewan a Novi Ligure : La tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019, che ha portato la carovana da Carpi a Novi Ligure, si è risolta, come nelle previsioni in una volata di gruppo: si è imposto l’australiano Caleb Ewan. Al quarto posto il nostro Elia Viviani, che al termine della frazione ha alzato bandiera bianca, ritirandosi. Di seguito le immagini dell’ultimo chilometro della frazione odierna, la Carpi-Novi Ligure. LA volata vincente DI Caleb Ewan A ...

VIDEO Passo Gavia innevato - si scende…sciando : discesa bianca verso Santa Canterina - tappa del Giro d’Italia a rischio. Continuano i lavori : Dal Passo Gavia si scende…sciando. La discesa che dai 2621 metri s.l.m. porta a Santa Caterina Valfurva è infatti innevata per buona parte come possiamo osservare nel VIDEO girato da Robert Antonioli e Stefano Valfurva (sono sciatori dalle grandissime abilità, Robert ha vinto anche tre medaglie d’oro ai Mondiali di sci alpinismo). Gli enti locali stanno comunque lavorando alacremente per pulire la strada sia nel tratto in salita da ...

Giro d’Italia 2019 – Tremenda caduta nel km finale - Ackermann ha la peggio : ferite profonde per il tedesco [VIDEO] : Nel chilometro finale della decima tappa, una maxi caduta rovina la volata vinta poi da Demare davanti a Viviani Brutta caduta nel finale della decima tappa del Giro d’Italia 2019, a farne le spese è soprattutto Pascal Ackermann che finisce per primo a terra venendo colpito dalle biciclette dei suoi avversari. Un inconveniente non da poco per il corridore della Bora, riuscito ad arrivare al traguardo ma in condizioni davvero ...

