VIDEO Atletica | il 9″97 ventoso +2 4 di Filippo Tortu a Rieti! Record italiano non

(Di venerdì 24 maggio 2019)ha vinto i 100 metri piani al Meeting di Rieti 2019: l’azzurro ha fermato il cronometro su 9″97, ma il vento alle spalle, oltre i 2 m/s (2.4) ha reso non omologabile quello che sarebbe stato il nuovo. Di seguito le immagini della gran gara dia Rieti sui 100 metri piani (dopo un’ora e quaranta minuti del). IL 9″97 DIA RIETI SUI 100 METRI PIANI roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIDAL Colombo

