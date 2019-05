Viaggio nel Medioevo | appuntamento a Montalbano Elicona ME a giugno

See you yesterday - due adolescenti in Viaggio nel tempo per cancellare tracce di odio razziale : C.J. e Sebastian sono due adolescenti prodigi, appassionati di scienze ed amici per la pelle; insieme mettono a punto un sistema molto sofisticato in grado di riportarli indietro nel tempo grazie a degli zaini di trasferimento temporale. Partito come un semplice progetto da presentare ad una fiera scolastica di fine anno per ottenere una borsa di studio utile all’accesso al Collage, l’esperimento si rivela ben presto l'unico espediente ...

Viaggio nell’Italia del Giro - da Riccione a San Marino : Dalla spiaggia alla rocca, dalla repubblica delle vacanze a quella del Titano. Una tappa romagnola che racconta della nascita di Riccione nel 1922, quando si staccò da Rimini, e di come da allora le due capitali della riviera romagnola abbiamo gareggiato nell’“inventare” le vacanze, i giovani, le discoteche. Lo racconta Edoardo Camurri in “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 19 maggio alle 14.00 su Rai2 e ...

Cinque piccoli musei d’Italia - un Viaggio nella bellezza come talento : Il talento dell’Italia è la bellezza, un valore che va ben oltre il solo senso estetico, ma che è parte indissolubile del nostro patrimonio identitario. È storia, cultura e territorio: la storia e la cultura di quei territori che, centrali o periferici, custodiscono con cura e attenzione patrimoni artistici dal valore incommensurabile. E gli scrigni che preservano tanta bellezza sono i piccoli musei d’Italia. Per promuoverne la conoscenza ...

Inside Out - stasera in tv il capolavoro della Pixar - un Viaggio nelle emozioni che aiutano a crescere : Uscito nel 2015, è già diventato un classico Inside Out, il film d’animazione targato Pixar che stasera Italia 1 ripropone alle 21.25. Un successo al botteghino, quasi 900 milioni di dollari d’incasso globali, premio Oscar come Miglior film d’animazione nel 2016, il film diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen è, soprattutto, uno di quelli che meglio mostrano la strategia consolidata dei cartoon contemporanei, che imbastiscono delle ...

Come nasce lo spread? Viaggio nella stanza dove si prezza il rischio Italia : Come si forma lo spread? Per scoprirlo siamo andati nelle sale operative di Mts, il mercato dei titoli di Stato di Borsa Italiana, una delle maggiori piattaforme di scambio sul mercato obbligazionario in Europa che mobilita qualcosa Come 100 miliardi di euro di transazioni al giorno...

Viaggio nella stanza dello spread dove si prezza il «rischio Italia» : Come si forma lo spread? Per scoprirlo siamo andati nelle sale operative di Mts, il mercato dei titoli di Stato di Borsa italiana, una delle maggiori piattaforme di scambio sul mercato obbligazionario in Europa che mobilita qualcosa come 100 miliardi di euro di transazioni al giorno...

“Beverly Hills 90210” : preparati a un Viaggio nel tempo con il promo del reboot della serie : Con sette protagonisti del cast originale The post “Beverly Hills 90210”: preparati a un viaggio nel tempo con il promo del reboot della serie appeared first on News Mtv Italia.

Da Leonardo allo spazio - Viaggio nella cultura dell’innovazione : Il genio di Leonardo si fa digitale grazie a #DaLeonardoallospazio – Viaggi verso la tua era, la mostra interattiva promossa da Lenovo in collaborazione con l’Aeronautica Militare. Tassello della terza edizione di STEMintheCity – l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano – l’esposizione vuole essere un viaggio immerso nella cultura dell’innovazione. Proprio quella che affonda le sue ...

Wisconsin - Viaggio nella valle dove nasce il Parmesan : Nello stato del Midwest si produce il 90% del formaggio americano. I cheese maker sono immigrati che producono negli Stati Uniti i formaggi francesi, inglesi e quelli italiani che hanno la fetta più grande del mercato con la mozzarella e il Parmesan. La storia di BelGioioso Cheese ...

Italia - Viaggio nella bellezza : sulle tracce del patrimonio mondiale - l’Unesco e l’utopia della conservazione : Notre-Dame, monumento simbolo del patrimonio culturale Unesco, è bruciata. Le immagini della cattedrale in fiamme hanno tenuto con il fiato sospeso il mondo intero. L’idea che esistano dei beni che appartengono all’umanità intera oggi è ben radicata. Ma quando è nato questo concetto? Attraverso quali vicende si è consolidato? E quali personaggi hanno svolto un ruolo chiave? Interrogativi al centro delle nuove puntate di “Italia. viaggio nella ...

Al via il Viaggio nell’Italia del Giro : le storie della Corsa Rosa : La cronometro individuale che inaugurerà il Giro d’Italia numero 102 durerà poco più di otto chilometri, tra Bologna e il santuario cittadino di San Luca. Trenta, invece, i minuti nei quali ogni giorno Edoardo Camurri racconterà le storie, i personaggi e i luoghi protagonisti della Corsa in “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda da sabato 11 maggio alle 14.00 su Rai2 e alle 19.30 su Rai Storia. Si comincia con la ...

Giorgia si racconta nel Pop Heart Tour : 'È un Viaggio terapeutico' : 'È un concerto lungo ma ho tante canzoni'. Quasi si giustifica Giorgia , al termine del primo dei due show tenuti al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, lunedì 6 e martedì 7 maggio, nell'...

Viaggio nelle città sostenibili : il senso di Lucca per il cibo : Il cibo inteso anche come strumento di governo del territorio è, per Lucca uno dei cardini della strategia verso la sostenibilità della città di Lucca. Il "Piano Intercomunale del cibo" è infatti uno strumento che vuole raccogliere una serie di iniziative e di progetti che possano favorire un migliore accesso al cibo di qualità a tutta la popolazione cittadina, ma anche a quella del territorio. Non solo, questo strumento è anche occasione per ...

Roma - l'11 maggio si svolgerà un Viaggio nel passato alla scoperta di Torpignattara : Il prossimo sabato 11 maggio, a partire dalle ore 16.00, nella periferia di Roma, zona Torpignattara, si svolgerà una passeggiata memorabile alla scoperta di questa zona della città. Archeologi e storici dell’arte accompagneranno il visitatore lungo l’intero percorso che toccherà l’esplorazione delle splendide Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro e i resti dell’Acquedotto Alessandrino....Continua a leggere