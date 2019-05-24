romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-05-2019 - Eib63 : Da mesi così.... @romadailynews @romafaschifo @viabilita @LuceverdeRoma @Roma @RomaTutti @romanotizie -
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 24 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E NOMENTANA; CODE INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, SULL’INTERO TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR; PER CHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 24 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 24 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA A TRATTI TRA CASS IA BIS E CASSIA E TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA; LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 24 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA; LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 24 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 INCOLONNAMENTI TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 20:20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DISAGI ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 19:35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA PISANA E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 19:05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E TUSCOLANA E TRA PISANA E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 18:35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA E TRA MAGLIANA E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 18:05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA E TRA MAGLIANA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 17:35 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FABBRO E ORVIETO DIREZIONE Roma, RESTANDO SEMPRE SULLA A1 IN DIREZIONE FIRENZE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 17:05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FABBRO E ORVIETO DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E RomaNINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 16:20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SU VIA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E COLLE MONFORTANI NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA TORRE ANGELA E TORRE GAIA DIREZIONE CASILINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma SULLA Roma-FIUMICINO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA DIREZIONE Roma DISAGI ANCHE ...