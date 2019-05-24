romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Antonio14581909 : @giucruciani Roma piena di merda monnezza corrotti ladri mafiosi zingari problemi di sanità problemi viabilità pro… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 20:20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DISAGI ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 19:35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA PISANA E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 19:05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E TUSCOLANA E TRA PISANA E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 18:35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA E TRA MAGLIANA E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 18:05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA E TRA MAGLIANA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 17:35 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FABBRO E ORVIETO DIREZIONE Roma, RESTANDO SEMPRE SULLA A1 IN DIREZIONE FIRENZE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 17:05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FABBRO E ORVIETO DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E RomaNINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 16:20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SU VIA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E COLLE MONFORTANI NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA TORRE ANGELA E TORRE GAIA DIREZIONE CASILINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma SULLA Roma-FIUMICINO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA DIREZIONE Roma DISAGI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’ A24 DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ANCHE SULL’ A1 FIRENZE Roma TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO FIRENZE PER UN INCIDENTE AL KM 533+000 CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’ A1 FIRENZE RomaDOVE TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO FIRENZE PER UN INCIDENTE AL KM 533+000 SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E COLOMBO SEMPRE VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE AL KM 54+000 IN INTERNA, PEROVOCA CODE TRA ARDEATINA E PONTINA. SEMPRE IN INTERNA TROVIAMO POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E LA PISANA E ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA SUL TRATTO ...