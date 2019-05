Verissimo ultima puntata 25 maggio 2019 | tutti gli ospiti

Silvia Toffanin furia a Verissimo : l’ultima decisione di Pamela Prati : Lite tra Silvia Toffanin e Pamela Prati a Verissimo Come annunciavano le anticipazioni di Verissimo e le varie indiscrezioni dietro le quinte, c’è stata una vera e propria lite tra Silvia Toffanin e Pamela Prati . La compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha apprezzato le ultime news sulla soubrette sarda e tutto quello che è […] L'articolo Silvia Toffanin furia a Verissimo : l’ultima decisione di Pamela Prati proviene da Gossip ...

Verissimo - Sandra Milo ridotta in miseria : "Può essere la mia ultima intervista" - choc sul suicidio : Parole sconvolgenti, quelle pronunciate da Sandra Milo a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nel programma di Canale 5 che andrà in onda sabato 6 aprile. "In questo periodo - ha affermato - ho pensato seriamente al suicidio". La Milo infatti rivela di avere grossi problemi economici, proprio per qu