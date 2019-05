Vela - Medemblik Regatta 2019 : Flavia Tartaglini e Giorgia Speciale in lizza per il podio alla vigilia della Medal Race - bene anche Linares e Renna : Quarta e penultima giornata della Medemblik Regatta 2019 che va in archivio in Olanda con l’Italia che qualifica complessivamente quattro barche alle Medal Race di domani nelle classi RS:X maschile e femminile. Quest’oggi si sono disputate le ultime tre regate di qualificazione previste dal programma, mentre domani andrà in scena l’atto conclusivo della kermesse tra i migliori dieci delle varie classifiche. La selezione ...

Vela - Medemblik Regatta 2019 : Flavia Tartaglini scivola in terza posizione - continua la rimonta di Giorgia Speciale e Nicolò Renna : La terza giornata di gare della Medemblik Regatta 2019 si è appena chiusa al termine delle tre regate di qualificazione previste per le classi RS:X maschile e femminile. Sul campo di regata olandese di Medemblik, l’Italia rimane in zona podio al femminile con Flavia Tartaglini, scivolata dalla seconda alla terza piazza in classifica generale con 25 punti dopo aver raccolto un primo, un ottavo e un secondo posto nelle prove odierne. ...

Vela – Medemblik Regatta : Flavia Tartaglini in testa negli RS : X femminili : Primo giorno di regate alla Medemblik Regatta, Flavia Tartaglini in testa negli RS:X femminili Inizio con il botto da parte dell’azzurra Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) alla 35esima edizione della Medemblik Regatta in corso di svolgimento a Medemblik, in Olanda. L’atleta delle Fiamme Gialle piazza due primi e un secondo posto durante le tre prove odierne e si mette al comando della classifica degli RS:X femminili. Alle sue ...

Vela - Medemblik Regatta 2019 : Flavia Tartaglini in testa dopo la prima giornata davanti a De Geus! : giornata d’esordio in Olanda per la 35esima edizione della Medemblik Regatta Nautical Festival, kermesse velistica in cui quest’anno gareggiano le classi olimpiche RS:X maschile e femminile, 49er e 49erFX. L’Italia si è presentata a Medemblik con una rappresentativa formata da 7 atleti complessivi nel windsurf, mentre per quanto riguarda i 49er non sono in gara barche azzurre a causa del recente impegno in Inghilterra per i ...