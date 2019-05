Vela – Il Circolo Gargnano ospita nel weekend la Gentlemen Cup

Vela – Tra pochi giorni la 45ª edizione de La Cinquecento : tutto pronto al Circolo Nautico Santa Margherita : -3 giorni a La Cinquecento Trofeo Pellegrini X2 e XTutti. Domenica 26 maggio alle ore 14.00 da Caorle il via alla 45ª edizione della regata del Circolo Nautico Santa Margherita Meno tre giorni per l’attesa partenza della 45^ edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico SantaMargherita e dal Comune di Caorle, in collaborazione con Marina 4, Darsena dell’Orologio e la partnership di Pellegrini Gruppo, ...

Vela – Laser Europa Cup : grande successo al Circolo Torbole - bene le classi olimpiche Standard e Radial femminile : Il vento da nord di Torbol chiude la Laser Europa Cup. Molto azzurro nelle classi olimpiche Standard e Radial femminile. successo della manifestazione organizzata dal Circolo Vela Torbole, che ha ospitato 300 atleti provenienti da 20 nazioni Dopo quattro giornate, di cui tre con bel vento e venerdì un nulla di fatto, si è conclusa l’Europa Cup della classe olimpica Laser, evento organizzato dal Circolo Vela Torbole in collaborazione con ...

CIRCOLO DELLA Vela BARI "The way we were" : 90 anni di storia racchiusi in una mostra fotografica : Un omaggio a 90 anni di sport e successi, ma anche di prestigio conquistato in Italia e all'estero, sia per l'attività sportiva sia per la vita sociale e culturale promossa dal CIRCOLO, descrivendone,...

Vela – Al Circolo Torbole l’Europa Cup Laser : quasi 500 laseristi all’evento : Torbole pronta ad ospitare quasi 500 Laseristi, tra atleti, coach, accompagnatori, per l’Europa Cup Laser, organizzata dal Circolo Vela Torbole. L’evento sarà “plastic free”. Da giovedì 9 a domenica 12 maggio circa 300 atleti provenienti da 20 nazioni, impegnati in due campi di regata Il Garda Trentino torna a riempirsi di vele bianche, questa volta di chi ha un sogno olimpico nel cassetto e sta impegnandosi nella classe Laser, una delle ...

Vela – Coppa Italia RS : X e Techno : il Circolo Surf Torbole a Pomezia : Il Circolo Surf Torbole alla Coppa Italia RS:X e Techno a Pomezia (Roma): Sofia Renna, Veronica Leoni, Anna Polettini e Mathias Bortolotti sul podio. Prossima tappa di Coppa Italia a Torbole! Mentre al Circolo Surf Torbole si disputava la prima regata stagionale con il 24° Trofeo Neirotti, la squadra giovanile Techno 293/RS:X del Circolo era in trasferta nel Lazio, al Tognazzi Marine Village, per la seconda tappa di Coppa Italia FIV. Le ...

Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole : tutto pronto per l’Europa Cup Laser : Settimane intense al Circolo Vela Torbole: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossima l’Europa Cup Laser con oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività al Circolo Vela Torbole che negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con ...

Al Circolo Velico Ravennate torna la Vela internazionale : La vela internazionale torna al Circolo Velico Ravennate con un evento appassionante e combattuto torna la vela internazionale a Marina di Ravenna grazie all’intraprendenza del Circolo Velico Ravennate che, nel corso del passato week end, ha chiamato a raccolta sette team in rappresentanza di altrettanti yacht club, con 2 italiani e 5 stranieri, impegnandoli in un combattuto evento disputato secondo la formula del Team Race 2k una ...