United Airlines inaugura il volo diretto Napoli-New York

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un nuovo servizio stagionale di voli giornalieri diretti tra l’Aeroporto Internazionale diCapodichino e l’hub dia New/Newark. Fino al 26 ottobre prossimo. Con questo nuovodiventa il primo vettore statunitense a collegare le due città: questo è il suo sestodall’Italia. Il(effettuato con Boeing 767-300) sarà operativo tutti i giorni (ad ottobre solo cinque giorni a settimana), con partenza daalle 9.55. Da New, invece, partirà alle 17.15. “Il-Newè motivo di grande orgoglio per noi perché per la prima volta avvicina la Campania non solo a Newma a tutto il Nord America, grazie all’ampio network di collegamentidal suo hub di Newark. Questo agevolerà gli scambi commerciali con gli USA e renderà la Campania una destinazione ancora più appetibile per i ...

PupiaTv : Nuovo volo diretto Napoli-New York con la United Airlines - - giorgioventre : RT @crescoppola: United Airlines ha inaugurato oggi un collegamento giornaliero tra Napoli e New York/Newark. #Napoli è sempre più capitale… - AndreaP81838346 : RT @LS_EnricoFermi: ATTUALITÀ. Volo diretto Napoli-New York: servizio targato United Airlines sarà disponibile da oggi fino al 26 ottobre.… -