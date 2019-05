Unicef | dai cambiamenti climatici impatto sproporzionato sui bambini

Ciclone Idai - Unicef : istruzione a rischio per 305mila bimbi in Mozambico : L’istruzione di oltre 305mila bambini in Mozambico è stata interrotta a causa dei danni causati dal Ciclone Idai: lo rende noto l’Unicef. Oltre 3.400 aule sono state danneggiate o distrutte nelle regioni colpite dal Ciclone, fra cui 2.713 solo nell’area di Sofala. L’istruzione è essenziale per aiutare i bambini a ritornare a un senso di normalità dopo un evento traumatico, come un forte Ciclone, e per il loro sviluppo e prospettive a ...