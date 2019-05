Un gioiellino da 1 milione di euro | Ronaldo non bada a spese | nel garage di CR7 arriva la

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Calcio e Formula 1 si incontrano: la McLaren ‘Senna’ da 1didi Cristianoè qualcosa di impressionante Il connubio tra auto costose e calciatori non è certo una novità, se poi parliamo di Cristianoil sodalizio rischia di andare oltre ogni immaginazione. L’ultima prodezza, fuori dal campo, del fenomeno portoghese riguarda un’auto da sogno, inbile per molti, tanti, a causa del suo costo. Si tratta infatti di una McLaren Senna da 800 cavalli con un valore che supera ildi. Il fuoriclasse portoghese non ha perso tempo ed è stato quasi più veloce di uno 0-100 nel condividere con i fans su Instagram il video del suo nuovo acquisto. Nel video si intravedono diverse Rolls Royce che, come la McLaren, hanno una targa italiana quindi è presumibile che il numero 7 della Juventus si trovi all’interno della sua ...