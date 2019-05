Un annuncio per la serie di Dragon Quest potrebbe arrivare il prossimo mese

Fridays For Future - l’annuncio di Greta per il prossimo sciopero globale : “si muovano anche gli adulti” : La lotta contro i cambiamenti climatici non si ferma con “global strike” dei giovani, infatti ha iniziato a coinvolgere anche gli adulti, come in Francia dove 130 scienziati che hanno formalizzato il proprio sostegno al movimento e i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scioperare o compiere alcuni gesti simbolici – come indossare una fascia al braccio – in segno di solidarietà con i ragazzi. L’invito diretto agli adulti è ...

Leak da hacker per Watch Dogs 3 : tanti i dettagli in vista dell’annuncio E3 2019 : L'E3 2019 è ormai alle porte, e Watch Dogs 3 potrebbe essere tra i suoi illustri - e poligonali! - protagonisti. Mai svelato ufficialmente da "mamma" Ubisoft, il terzo capitolo della saga tutta hacker e spionaggio potrebbe infatti fare capolino sul palco della fiera di videogiochi più attesa dell'anno, al via a giungo in quel di Los Angeles. I rumor sulla prossima incursione del franchise stanno rimbalzando tra i forum Reddit e NeoGAF nelle ...

Napoli - “Noemi è fuori pericolo”. L’annuncio dei medici dell’ospedale Santobono : La piccola Noemi, la bambina ferita durante un agguato camorristico lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi “è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi ...

Nozze trash - l'annuncio di Tina Colombo : «Ho perso il bambino per colpa delle polemiche» : Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, ha comunicato nei giorni scorsi attraverso Instagram, in seguito alle tante richieste dei suoi fan, che ha purtroppo perso il bambino...

Le azioni di Sony in crescita dopo l'annuncio della collaborazione con Microsoft per il cloud gaming : Nella giornata di ieri, è arrivata un'importante notizia che ci parlava dell'accordo tra Sony e Microsoft che prevede lo sviluppo congiunto di tecnologie basate sul cloud e la condivisione di informazioni.Grazie a questa collaborazione, le tecnologie sviluppate dai due colossi verranno poi integrate nei rispettivi giochi e contenuti streaming. Ebbene, questa mossa ha permesso alle azioni di Sony di crescere del 9,89%, riporta Cnbc.com. ...

“Io e Pamela Prati ci siamo lasciati” : il presunto Mark Caltagirone esce allo scoperto e fa questo annuncio : “Io e Pamela Prati con comune accordo abbiamo deciso di dare fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune”. È il messaggio comparso a sorpresa sul profilo Instagram del presunto Mark Caltagirone: l’account è privato e non c’è certezza che appartenga al “vero” imprenditore 52enne indicato come fidanzato dell’ex star del ...

Miriam Leone - grande emozione per l’importante traguardo : l’annuncio : Miriam Leone ambasciatrice L’Oréal: emozione e gioia per l’ex Miss Italia La bellissima Miss Italia 2008, Miriam Leone, in poco più di dieci anni è riuscita a costruirsi una carriera davvero da record. Modella, presentatrice, attrice di cinema e televisione, il suo successo è in continua ascesa, così come i suoi ammiratori ed i follower sui […] L'articolo Miriam Leone, grande emozione per l’importante traguardo: ...

Veronica Maya pronta per il quarto figlio : l’annuncio a Domenica Live : Veronica Maya dopo il matrimonio pronta ad allargare la famiglia: l’annuncio a Domenica Live Veronica Maya e la sua bellissima famiglia sono stati ospiti oggi di Barbara d’Urso. A Domenica Live sono state mostrate in esclusiva le immagini del suo matrimonio (celebrato per la terza volta davanti amici e parenti ma per la prima volta […] L'articolo Veronica Maya pronta per il quarto figlio: l’annuncio a Domenica Live ...

L’annuncio di Adriano Varrica (m5s) - Palermo il cantiere navale riceverà 75 milioni per il rilancio - nuovi posti di lavoro : L’annuncio arriva direttamente da Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle, il cantiere navale di Palermo verrà rilanciato grazie ai fondi in arrivo “Dopo anni di declino, rilanceremo concretamente il cantiere navale di Palermo dal punto di vista produttivo e occupazionale grazie al MoVimento 5 Stelle”. A dirlo Adriano Varrica, deputato alla Camera e vice capogruppo … Continue reading L’annuncio di Adriano Varrica (m5s), Palermo ...

L’annuncio shock di Marcel Kittel : “sono esausto - lascio il ciclismo per riflettere sul mio futuro” : Marcel Kittel rescinde il contratto con la Katusha Alpecin: il 30enne tedesco ha deciso di prendersi una pausa dal ciclismo, i motivi Alla vigilia della 102ª edizione del Giro d’Italia, Marcel Kittel ha lasciato tutti senza parole: il ciclista tedesco della Katusha Alpecin ha annunciato sui social la rescissione consensuale del contratto col suo team, ma è quanto si legge successivamente, sul suo sito ufficiale, a lasciare di ...

Eros Ramazzotti ferma il tour - l'annuncio su Instagram : 'Mi opererò alle corde vocali' : La tournée che avrebbe dovuto portarlo in giro per il mondo in oltre 80 concerti e celebrare i suoi 35 anni di carriera , è stata momentaneamente sospesa e rimandata a data da destinarsi. 'Alla fine ...

Nucleare - a breve l’annuncio dell’Iran per la riduzione dopo gli accordi del 2015 : L’Iran annuncerà mercoledì la riduzione degli impegni presi nell’ambito dell’accordo sul Nucleare del 2015, un anno dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi unilateralmente dall’intesa. Lo ha fatto sapere l’agenzia iraniana Irna, senza precisare quale modifica sarà comunicata agli ambasciatori degli altri cinque Paesi coinvolti (Germania, Cina, Francia, Regno Unito, Russia) dal vice ministro degli Esteri, ...

È nato il royal baby di Harry e Meghan. L'annuncio : 'Sono al settimo cielo - è presto per il nome' : "Sono entusiasta di annunciare che è un bambino". Così il principe Harry ha reso nota la nascita del suo primogenito, messo al mondo dalla moglie Meghan Markle, precisando che è ancora presto per svelarne il nome e che "ci sarà tempo" fino al battesimo previsto per giugno. "È la più incredibile esperienza che potessi ...