Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 14 | 10

(Di venerdì 24 maggio 2019)dailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sono 5 cosiddetti impresentabili secondo la commissione parlamentare Antimafia alle elezioni europee di domenica prossima 1 è candidato con CasaPound e gli altri con Forza Italia tra questi ultimi Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella secondo il codice di autoregolamentazione le candidature non conformi che riguardano soggetti rinviati a giudizio con dibattimento in corso sono per forza Italia quella di Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari e con dibattimento in corso al Tribunale die Milano Giovanni Paolo Bernini condannato a marzo da Corte del Tribunale di Bologna per corruzione e contrario ai doveri d’ufficio e prescrizione Salvatore CICU imputato per riciclaggio con dibattimento in corso diversa la situazione di Pietro Tatarella in carcere coinvolto nell’inchiesta ...

