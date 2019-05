Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 07 | 10

Le notizie del giorno – Le Ultime sulla sentenza del Palermo - il Tar dà ragione al Foggia - stangate Catanzaro e Viterbese : RINVIATA LA sentenza DEL Palermo – E’ stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel dettaglio il presidente della Corte federale di appello della Federcalcio, Sergio Santoro, ha deciso di astenersi dal giudizio a seguito delle notizie di stampa relative al suo presunto coinvolgimento in inchieste ...

Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano per in attesa delle europee dopo il rinvio del Consiglio dei Ministri restano le tensioni il decreto sicurezza visto è pronto ma qualcun altro ha preferito rimandare Vorrà dire che la lotta alla camorra aspetterà qualche giorno spiega il leader del Carroccio dell’interno Matteo Salvini alle urne la lega risulterà primo partito ...

Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio a 27 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio legati alla medesima orrenda strategia criminale La Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime si stringe e familiari l’ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno delle commemorazioni per i 27 anni dalla morte di ...

Noipa - Ultime Notizie 23/5 : accesso tramite riconoscimento biometrico : Come vi avevamo anticipato solo qualche giorno fa, arrivano importanti novità dal portale Noipa. La prima è stata annunciata oggi 23 maggio ed è l’accesso all’APP tramite rilevamento biometrico. “A poche settimane dall’aggiornamento dell’App di Noipa, che ha visto l’implementazione del servizio “Consultazione Pagamenti”, arriva un ulteriore e importante aggiornamento per la prima applicazione ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Incidente in A4 : due morti - 23 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Gravissimo Incidente sull'autostrada A4 dove due persone sono morte dopo essersi scontrate con un tir, 23 maggio 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Salvini sulla lotta alla mafia - 23 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha detto la sua sulla lotta alla mafia in quel di Palermo, 23 maggio 2019,

