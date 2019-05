Ultima di campionato come una finale per Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa Atalanta a un

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) A 90 minuti dalla fine del, fiato sospeso per, Milan e Roma per due posti Champions, e pered, per l’unico posto salvezza rimasto. Sarà una domenica ricca di emozioni, con incroci che potrebbero rivelarsi determinanti. Il primo è quello di San Siro traed, 90 minuti di fuoco con entrambe costrette a vincere per raggiungere i propri obiettivi. I nerazzurri si sono ridotti all’giornata dopo aver perso con il Napoli, l’invece, che sembrava spacciato, ha vinto le ultime 3 restando in corsa per la salvezza. Il pronostico è impietoso con i toscani, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint sono nettamente favoriti i nerazzurri, a 1.40, il miracolo empolese vale 6.50, il pareggio è a 5.00. Per l’giornata disu Sisal Matchpoint si può puntare sulle nuove scommesse speciali “Doppio Tempo”: in ...

acmilan : It’s official, our final game of the season is at 20.30 (CEST) Sunday 26 ?? Ufficiale: l’ultima di campionato… - juventusfc : Ufficiale | #SampJuve, ultima di campionato, si gioca domenica 26 alle 18.00 - Acerbi_Fra : L’ultima in campionato in casa nostra, GRAZIE a tutti i tifosi per me quest’anno è stato un onore giocare con voi.… -