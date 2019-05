Ue | Usa | Giappone | l’economia che va meglio negli ultimi 20 anni

Caso Huawei - anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale

A caUsa del 5G il Giappone sta per finire i numeri di telefono : (foto: Yukinori Hasumi/Getty Images) Il Giappone ha calcolato che esaurirà entro il 2022 i numeri di telefono a disposizione, oggi a 11 cifre. Pertanto il ministero delle Comunicazioni nipponico prevede di creare 10 miliardi di nuovi numeri telefonici a 14 cifre. Il Japan Times riferisce che la proposta per la creazione dei nuovi numeri è stata approvata dai tre principali operatori di telefonia mobile del Sol Levante, Ntt Docomo , Kddi e ...

Futuro De Rossi - bookmakers scatenati : Usa e Giappone in pole - ma occhio al Boca Juniors : Daniele De Rossi allettato dall’idea di giocare nel Boca Juniors, ma le offerte per il centrocampiste di certo saranno molteplici Il fattore economico spingerebbe, razionalmente, verso uno dei campionati emergenti a Est o a Ovest della Serie A. Quello di cuore, invece, verso la caldissima platea della Primera Division argentina. Dopo l’annuncio choc di Daniele De Rossi, che lascerà la Roma a fine stagione, gli analisti Snai si ...

Giappone : spesa in conto capitale frenata da incertezze su guerra commerciale Usa-Cina : Tokyo, 10 mag 06:49 -, Agenzia Nova, - L'aura di incertezza generata dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina grava sul mondo aziendale del Giappone, secondo una serie..., Git,

F35 - uno degli aerei militari inabissato al largo del Giappone. Usa temono ritrovamento da parte di Russia e Cina : Quella in corso da circa 20 giorni, al largo delle coste giapponesi, è una delle operazioni navali congiunte più imponenti che si ricordi fra la Marina americana e la Forza di Autodifesa Marittima, ciò che in termini concreti rappresenta la marina militare di Tokyo. L’obiettivo della missione è il recupero dei resti di un F-35A, di cui si sono perse le tracce lo scorso 9 aprile. Le cause dell’incidente sono ufficialmente avvolte nel mistero. La ...

Akihito - l’imperatore giapponese abdica a caUsa di problemi di salute : Akihito, imperatore giapponese dal 1989 al 2019 L’imperatore giapponese Akihito ha concluso il suo regno di tre decadi martedì, ritirandosi volontariamente a causa di problemi di salute per far posto a suo figlio nella prima abdicazione del trono del crisantemo dal 1817. La sua era imperiale di 31 anni nota come Heisei, che può essere tradotto come “raggiungere la pace”, si concluse con una cerimonia alla quale parteciparono ...

Caso Ghosn - si complica la situazione dell’ex presidente di Renault-Nissan : nuova accUsa da parte di pm giapponesi : L’accusa è legata ai pagamenti per 15 milioni di dollari effettuati da una controllata di Nissan a un distributore dell’Oman, che avrebbe poi trasferito nella disponibilità di Ghosn un terzo di questa somma I pubblici ministeri giapponesi incriminati hanno formalizzato una nuova accusa, per abuso di fiducia, nei confronti dell’ex presidente di Renault-Nissan, Carlos Ghosn, presso il tribunale distrettuale di ...

Usa-Giappone - nuovo round di negoziati commerciali : Il Giappone e gli Stati Uniti inaugurano lunedì un nuovo round di negoziati commerciali. Il ministro dell'economia giapponese Toshimitsu Motegi è a Washington per incontrare il rappresentante per il commercio degli Usa Robert Lighthizer, in quelle che ha detto saranno 'candide' trattative. La Casa Bianca ...

Il ministro giapponese per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2020 si è dimesso a caUsa di una frase offensiva sul terremoto del 2011 : Yoshitaka Sakurada, il ministro giapponese per l’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, si è dimesso per aver detto una frase giudicata offensiva dagli abitanti delle zone colpite dal terremoto e dal conseguente tsunami del 2011 (quello che portò all’incidente

HayabUsa 2 - perché il Giappone ha bombardato l’asteroide Ryugu : (immagine: Jaxa) Nella notte del 5 aprile scorso la sonda Giapponese Hayabusa 2 ha bombardato l’asteroide Ryugu. E no, non perché sia una minaccia ma per un esperimento, il primo nella storia, che potrebbe aiutarci a saperne di più sull’Universo primordiale: scavare un cratere artificiale e analizzare il materiale che giace da miliardi di anni intatto sotto la superficie del sasso cosmico. Un’impresa senza precedenti Fin dal ...