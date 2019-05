Tre amichevoli internazionali per il Napoli in estate | Liverpool | Marsiglia e New York

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) De Laurentiis si conferma proiettato su scenarianche per quanto riguarda leestive. Ne parla lo stesso presidente nell’intervista pubblicata oggi sul Corriere dello Sport. Tre le partite previste in. Innanzitutto quella con il, che aveva già una data prevista, il 28 luglio. Come riportato dal Times qualche giorno fa, infatti, ilsarebbe in trattativa a Tottenham per poter utilizzare il White Hart Lane per leestive dal momento che all’Anfield sono previsti diversi concerti, tra cui quello di Bon Jovi. La seconda partita internazionale ha come avversario il. Infine, nelle intenzioni del patron delc’è anche una possibile trasferta a Newsempre se “non sarà dispendiosa fisicamente e ci consentirà di fronteggiare gli eventuali problemi del jet lag” L'articolo Tre ...

