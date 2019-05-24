Era ora... ecco tutta la verità! A Verissimo Pamela Prati confessa ...Ciao Darwin : Ettore Andenna accusa Paolo BonolisDovevo fare una perizia pschiatrica! Francesca De Andrè disperata al ...Provocante Giulia Salemi a Cannes con un look alla Kim KardashianIl dramma di Arisa : ecco perché ho i capelli sempre cortiElezioni Europee 2019 : Anche i ragazzi del Grande Fratello andranno ...Viene solo da dire che vergogna! Lo sfogo di Federica Panicucci su ...Pamela Prati a Verissimo : Mai visto Mark Caltagirone, dovevo ...Conduttori Mediaset, ecco tutti i compensi d’oro ... ma Barbara ...Ti caccio dallo studio! Alessandro Cecchi Paone dà del fascista a ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19 | 00 VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 18:20  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19:00 (Di venerdì 24 maggio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 18:20  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA  A1 Roma NAPOLI  PER Traffico INTENSO CODE  TRA IL BIVIO PER LA 24 Roma L’AQUILA  E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLA PRNESTINA. CODE PER Traffico E PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO SESTIO UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SARZANA RALLENTAMENTI  ALL’INCROCIO CON VIALE VENTIMIGLIA. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E, PROSEGUENDO ...
romadailynews

twitterzazoomblog : Traffico Roma del 24-05-2019 ore 18:30 - #Traffico #24-05-2019 #18:30 - 2010pdv : RT @siceid: Sono in auto e piango come un bambino 20 minuti di coda poi arriva un vigile a dirigere il traffico usando pure il fischietto… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 18:20  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA  A1 Roma NAPOLI  PER Traffico INTENSO CODE  TRA IL BIVIO PER LA 24 Roma L’AQUILA  E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SULLA A1 Roma NAPOLI INCIDENTE CON 5 KM DI CODA TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma-L’AQUILA E VALMONONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIE ALLA SALARIA E PER ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA TUSCOLANA; INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE13:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. DEI RALLENTAMENTI COMUNQUE LI TROVIAMO PERCORRENDO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTEO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE13:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. DEI RALLENTAMENTI COMUNQUE LI TROVIAMO PERCORRENDO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTEO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:50    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                   DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL GRA LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO; TUTTAVIA RIMANGONO DELLE CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN DIREZIONE CENTRO ANCORA CODE: SULLA ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:50    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                   DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL GRA LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO; TUTTAVIA RIMANGONO DELLE CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN DIREZIONE CENTRO ANCORA CODE: SULLA ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA    DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: NELLE DUE CARREGGIATE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA ARDEATINA E FRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE: VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, Roma-FIUMICINO-VIA DEL MARE, VIA ARDEATINA-VIA APPIA,; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE ...

  • Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                                 DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE: VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, Roma-FIUMICINO-VIA DEL MARE, VIA ARDEATINA-VIA APPIA,; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!