CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 5 km causa traffico congestionato tra Allacciamento A24 Roma-Teramo (Km 561,7) e A1 Svinc… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Scandicci-Incisa - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa - Reggello per traffico intenso -
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA TUSCOLANA; INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. DEI RALLENTAMENTI COMUNQUE LI TROVIAMO PERCORRENDO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTEO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. DEI RALLENTAMENTI COMUNQUE LI TROVIAMO PERCORRENDO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTEO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO; TUTTAVIA RIMANGONO DELLE CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN DIREZIONE CENTRO ANCORA CODE: SULLA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO; TUTTAVIA RIMANGONO DELLE CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN DIREZIONE CENTRO ANCORA CODE: SULLA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: NELLE DUE CARREGGIATE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA ARDEATINA E FRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE: VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, Roma-FIUMICINO-VIA DEL MARE, VIA ARDEATINA-VIA APPIA,; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE: VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, Roma-FIUMICINO-VIA DEL MARE, VIA ARDEATINA-VIA APPIA,; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA MENTRE, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE TRA LA BUFALOTTA E CASTEL GIUBILEO, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CODE GIA’ DALLO SVINCOLO DI ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE MA IN GRADUALE AUMENTO IN PARTICOLARE SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA’. SUL GRA SI RALLENTA, PER ORA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA EVIA TIBURTINA MENTRE SI ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI ...