romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-05-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversincampan : A1 Roma-Napoli, traffico rallentato per incidente tra Caianello e San Vittore verso Roma #muoversincampania… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Caianello (Km 700,8) e A1 Svincolo San Vittore (Km… -
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. DEI RALLENTAMENTI COMUNQUE LI TROVIAMO PERCORRENDO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTEO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO; TUTTAVIA RIMANGONO DELLE CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN DIREZIONE CENTRO ANCORA CODE: SULLA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO; TUTTAVIA RIMANGONO DELLE CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN DIREZIONE CENTRO ANCORA CODE: SULLA ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: NELLE DUE CARREGGIATE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA ARDEATINA E FRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE: VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, Roma-FIUMICINO-VIA DEL MARE, VIA ARDEATINA-VIA APPIA,; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE: VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, Roma-FIUMICINO-VIA DEL MARE, VIA ARDEATINA-VIA APPIA,; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA MENTRE, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE TRA LA BUFALOTTA E CASTEL GIUBILEO, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CODE GIA’ DALLO SVINCOLO DI ...
Traffico Roma del 24-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE MA IN GRADUALE AUMENTO IN PARTICOLARE SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA’. SUL GRA SI RALLENTA, PER ORA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA EVIA TIBURTINA MENTRE SI ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ATTENZIONE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA AURELIA. SEMPRE SUL RACCORDO, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA; NELLA ZONA ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA PRENESTINA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA PRENESTINA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO REGOLARE SULLA CASSIA DOVE PER LAVORI, E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI ERANO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E IL BIVIO DI CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SUL RACCORDO ANULARE – DOVE IL Traffico È INDICATO MOLTO INTENSO – INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ...