Traffico Roma del 24-05-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA NELLE TRATTE: VIA DI BOCCEA-VIA AURELIA, Roma-FIUMICINO-VIA DEL MARE, VIA ARDEATINA-VIA APPIA,; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA MENTRE, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE TRA LA BUFALOTTA E CASTEL GIUBILEO, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CODE GIA’ DALLO SVINCOLO DI ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE MA IN GRADUALE AUMENTO IN PARTICOLARE SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA’. SUL GRA SI RALLENTA, PER ORA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA EVIA TIBURTINA MENTRE SI ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ATTENZIONE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA AURELIA. SEMPRE SUL RACCORDO, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA; NELLA ZONA ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA PRENESTINA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA PRENESTINA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO REGOLARE SULLA CASSIA DOVE PER LAVORI, E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI ERANO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E IL BIVIO DI CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SUL RACCORDO ANULARE – DOVE IL Traffico È INDICATO MOLTO INTENSO – INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, RESTANO NOTEVOLI DISAGI SULLA CASSIA DOVE PER LAVORI, E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E IL BIVIO DI CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CI SONO DISAGI SULLA CASSIA, DOVE PER LAVORI E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI CARREGGIATA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E IL BIVIO DI CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA TIBURTINA; NELLA ZONA SUD, ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA TIBURTINA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA TIBURTINA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO Traffico REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI Roma. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA. TANGENZIALE IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO A24 Roma L’AQUILA E SU VIALE ...

Traffico Roma del 23-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO Traffico REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI Roma. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA. TANGENZIALE IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO A24 Roma L’AQUILA E SU VIALE ...