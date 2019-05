Tottenham | Pochettino fa chiarezza sul proprio futuro | “vi dico cosa ho in mente”

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’allenatore delha parlato del, sottolineando come al momento sia concentrato solo sulla finale di Champions League E’ inserito nella lista dei candidati alla successione di Allegri sulla panchina della Juventus, ma al momentoha in mente soltanto la finale di Champions League.– LaPresse/PA Intervenuto ai microfoni di El Partidazo de Cope, l’allenatore degli Spurs ha fatto: “non prenderò decisioni dopo la finale, è importante sapere qual è il piano. Se l’anno prossimo vogliamo tornare in finale di Champions e lottare con City e Liverpool per la Premier abbiamo bisogno di rinforzi. L’obiettivo del City era vincere la Champions, il nostro quello di completare lo stadio. Real Madrid? Non ho altri obiettivi se non allenare il. Non mi spingo a sognare troppo in là. Il ...

