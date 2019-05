Torino | sarà Bava il sostituto di Petrachi | al suo fianco Moretti

Football americano - Prima Divisione 2019 : Firenze corsara ad Ancona - Parma supera Torino - Bologna passa a Bergamo : Si è disputata tra ieri e oggi la Week 8 del massimo campionato di Football americano in Italia, la Prima Divisione. Nella serata di ieri sono andati in scena i match Parma-Torino e Ancona-Firenze, con i favori del pronostico rispettati in entrambe le partite. I Panthers hanno sofferto più del previsto tra le mura amiche contro i Giaguari, che sono rimasti in partita fino all’ultimo minuto senza mai però riuscire a ribaltare il parziale di ...

La Juve sposta la festa scudetto : niente sfilata per Torino - sarà solo allo Stadium : Cambia l'orario e soprattutto la festa della Juventus per il suo ottavo scudetto consecutivo. Il club campione d'Italia ha chiesto e ottenuto di spostare la partita allo Stadium con l'Atalanta: si ...

La casa editrice Altaforte non sarà presente al Salone del Libro di Torino : Gli enti e le associazioni che organizzano il Salone del Libro di Torino hanno rescisso il contratto con Altaforte, la casa editrice vicina a casaPound, come richiesto ieri dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte in seguito alle grosse

Salone del Libro - Torino non sarà infestata dai fascisti. E chi non va sbaglia : Ho frequentato il Salone del Libro per tre edizioni consecutive, dal 2013 al 2015. E mi pare di capire che le cose, in quattro anni, siano cambiate radicalmente. Leggo, ora, che è “infestato dai fascisti”. Non me ne sono accorto: o c’è stato un colpo di mano in seno alla macchina che muove la fiera, oppure il Paese è sull’orlo di una guerra civile. A parte tutto, lo dico chiaramente: questo weekend Torino non sarà invasa dai fascisti (se non ...

Salone del libro Torino - l’Aie : “Se c’è apologia del fascismo - CasaPound sarà esclusa” : Ricardo Franco Levi, dal 2017 nuovo presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE), parla ai microfoni di Rai Radio 3 e interviene sulla polemica a poche ore dall'apertura del Salone del libro di Torino. Dopo l'esposto presentato dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte c'è la possibilità che Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, venga esclusa per apologia del fascismo.

Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice neofascista Altaforte : Il museo-memoriale di Auschwitz-Birkenau, il campo di sterminio nazista, ha avvertito la direzione del Salone del Libro di Torino e il comune della città di voler rinunciare alla propria partecipazione alla fiera se sarà presente anche lo stand della casa editrice

Basket - Fiat Torino nel burrone : sarà penalizzata di 6 punti per irregolarità nei pagamenti dei contributi Irpef e Inps : In casa Fiat Auxilium Torino non fa in tempo a comparire un guaio che se ne aggiunge un altro. Non bastassero tutte le questioni causate dalla comparsa di Dmitry Gerasimenko nell’orbita della società, adesso arriva una mazzata difficile da digerire: le verifiche della ComTeC hanno evidenziato una situazione tale per cui, nel prossimo Consiglio Federale del 10 maggio, saranno chiesti 6 punti di penalizzazione. Ad essere sotto accusa dopo le ...

Juventus Torino probabili formazioni : sarà 4-4-2 - Kean dal 1' : Juventus Torino probabili formazioni- L’infortunio di Emre Can cambia la Juventus in maniera totale in vista del match di questa sera contro il Torino. Allegri si affiderà al 4-4-2, con difesa formata da Cancelo sulla destra, Spinazzola sulla sinistra con coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini. Occhio al ballottaggio Cancelo/De Sciglio. Allegri potrebbe decidere […] More

Serie A - Juventus-Torino : cresce l'attesa - ma non sarà pienone : Il derby si gioca all'Allianz Stadium, ma non c'è dubbio che sia molto più importante per il Torino. E infatti nella tarda serata di ieri la Juventus non faceva registrare il tutto esaurito, un ...

Volley : A2 Femminile - Orvieto corsara a Torino in Gara 1 di Semifinale : LA CRONACA DEL MATCH- Il coach di casa Michele Marchiaro scende in campo con Morolli in palleggio, Vokshi opposto, al centro capitan Gobbo e Mabilo, schiacciatrici Coneo e Fiorio, Lanzini libero. ...

Torino - Cairo : 'Sarà un derby speciale. Champions? Non facciamo piani - porta sfortuna' : "I derby sono sempre speciali, ma questo sarà particolare". Urbano Cairo si gode il grande momento del suo Torino, che, dopo aver vinto lo scontro diretto col Milan, è già concentrato sulla grande ...

Torino - Cairo : 'Sarà un derby particolare. Champions? Non facciamo piani...' : 'I derby sono sempre speciali, ma questo sarà particolare. Noi restiamo freddi, manteniamo la calma e prepariamoci al punto giusto per giocare una partita ancora migliore rispetto a quella ottima ...

ATP Finals Torino - la sindaca Appendino garantisce : “sarà un evento meraviglioso” : ATP Finals Torino, la sindaca Chiara Appendino ha parlato dell’evento che si disputerà in terra piemontese dal 2021 “Siamo orgogliosi di essere stati scelti tra 40 città e siamo certi che Torino saprà dimostrare di poter organizzare un evento meraviglioso“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino presentando le Atp Finals di tennis. “Abbiamo fatto il possibile e l’impossibile – ha aggiunto la sindaca ...

Sarà in Biennale - ma intanto Ludovica Carbotta è in mostra a Torino : ... tra scienze naturali e applicazioni tecnologiche, promuove i fondamenti dell'arte come chiavi di lettura per comprendere le forze e i segreti che governano il mondo. Nella Città del Sole , il ...