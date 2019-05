Torino | incinta viene investita da auto pirata | grave la bimba fatta nascere d' urgenza

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il parto era stato fissato per il 4 giugno e, in attesa di diventare mamma, Elena, la protagonista di questa vicenda contava con trepidazione i giorni che la separavano dal lieto evento. Invece, ieri la 19enneè stata soccorsa, portata in ospedale e costretta a un parto d'perché un'l'hamentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali a Orbassano, comune in provincia di. Portata al Cto del capoluogo piementose, la donna è statapartorire, ma la neonata è in gravi condizioni. E' caccia all'....

