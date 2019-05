Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco 2019 | è il momento della “Classicissima” in terra

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il poligono didi Baviera è pronto: da domenica infatti nell’impianto bavarese sarà il, come ogni annodeldi, che nel calendario delè giunta al suo terzo appuntamento. Sparare lì è come poter giocare a tennis a Wimbledon, tirare a canestro in NBA: si entra in un tempio sacrodisciplina. I migliori interpreti di tutte le specialitàstoria delsono passati da qui e anche quest’anno il campo partenti non sarà da meno. L’Italia dal canto suo, fra “titolarissimi” e shooter impegnati a sfruttare questo appuntamento come trampolino di lancio in vista dell’estate, porterà ben 20 atleti: l’obiettivo, è inutile nasconderlo, è quello di andare alla caccia del maggior numero di carte olimpiche verso Tokyo 2020; anche perchè il tempo stringe. Clicca qui per conoscere i convocati ...

