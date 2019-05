Theresa May annuncia le dimissioni Johnson | Corbyn e Farage i possibili successori

Theresa May in lacrime : «Mi dimetto il 7 giugno». A luglio il nuovo premier : La premier britannica annuncia, visibilmente scossa, la data in cui lascerà la guida dei conservatori: «Ho servito il Paese che amo». La replica del leader laburista Corbyn: «Bene le dimissioni, non è in grado di governare»

La premier britannica Theresa May annuncia in lacrime le sue dimissioni : La leader del partito conservatore, Theresa May, ha annunciato le due dimissioni dall'incarico che diventeranno effettive il 7 giugno. L'ormai ex premier, dunque, si è arresa di fronte ai numerosi fallimenti di giungere ad un accordo condiviso per guidare il Regno Unito verso l'uscita dall'Unione europea. Del resto, anche la maggioranza dei conservatori l'aveva oramai sfiduciata, non condividendo la sua strategia sulla Brexit. Le dimissioni ...

Theresa May : 'DIMISSIONI IL 7 GIUGNO'/ Premier in lacrime - Corbyn : 'Subito elezioni' : THERESA May dimissioni: "Lascio il 7 giugno". Addio in lacrime per la Premier britannica: "Ho servito il Paese che amo". Brexit il suo rammarico...

Theresa May annuncia le sue dimissioni : Theresa May si è piegata alle intense pressioni del suo stesso partito e ha chiamato il 7 giugno come il giorno in cui si farà da parte come leader conservatrice, concludendo la sua turbolenta tre anni di premiere .Parlando a Downing Street, May ha detto che è stato “l’onore della mia vita” servire come secondo primo ministro femminile britannico. La sua voce si spezza, ha detto che se ne andrebbe “senza alcuna cattiva ...

Theresa May rassegna dimissioni - lascio il 7 giugno : Theresa May si dimette: Se si dà al popolo la possibilità di votare bisogna dare seguito alla sua decisione. Ho fatto il possibile per convincere

Theresa May si dimette : "Ho servito il Paese che amo" : La premier annuncia le dimissioni da leader del partito conservatore esprimendo "rammarico" per non essere riuscita ad attuare la Brexit e affidandone la realizzazione al suo successore.

Davanti a Downing Street getta la spugna - Theresa May annuncia le dimissioni per il 7 giugno : Non sono noti al pubblico gli exit poll delle elezioni europee nel Regno Unito, ma di fronte a quello che prevedibilmente è il crollo del partito conservatore, la prima ministra Theresa May ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno da leader del partito - e quindi da capo del governo poiché in UK è il leader del partito di maggioranza a guidare l'esecutivo. Un discorso commosso quello di May che dopo mesi di strenua, testarda resistenza ...

Brexit - Theresa May in lacrime annuncia le dimissioni : “Ho avuto opportunità di servire il Paese che amo” : “Mi dimetterò come leader del Partito conservatore il 7 giugno“. Lo ha annunciato in una dichiarazione da Downing street la premier Theresa May, anticipando che il processo per la scelta del suo successore inizierà la settimana successiva. “A breve lascerò il lavoro che è stato l’onore della mia vita. La seconda primo ministro donna ma sicuramente non l’ultima. Non lo faccio con alcuna cattiva volontà ma anzi con ...

Brexit - le ultime ore di Theresa May : annunciata la data dimissioni : «Ho servito il Paese che amo» ha detto prima di girarsi e di rientrare attraverso il portoncino al numero 10 di Downing Street. La premier britannica Theresa May ha annunciato la data delle sue dimissioni: se ne andrà il 7 giugno, lasciando la leadership del partito conservatore e poi il ruolo di premier. May ha espresso grande “rammarico” per non essere riuscita ad attuare la Brexit: «Ho fatto del mio meglio per assecondare il voto ...

La premier britannica Theresa May si dimetterà il 7 giugno : Theresa May annuncia le dimissioni (foto: Leon Neal/Getty Images)) Theresa May si è arresa. La premier britannica ha annunciato questa mattina che darà le dimissioni il 7 giugno, subito dopo la visita di Donald Trump nel Regno Unito, e non sarà lei a portare il Regno Unito fuori dall’Unione europea, come aveva più volte promesso in passato. “Ho fatto tutto ciò che potevo per convincere i parlarmentari ad approvare l’accordo. ...

Theresa May dimissioni "Lascio il 7 giugno"/ Addio in lacrime "Servito Paese che amo" : Theresa May dimissioni: "Lascio il 7 giugno". Addio in lacrime per la premier britannica: "Ho servito il Paese che amo". Brexit il suo rammarico...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Theresa May si è dimessa - 24 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Theresa May si è dimessa, non è più il primo ministro britannico. Ecco quanto accaduto, 24 maggio 2019,

Brexit : Theresa May - la premier che ha tenuto in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Theresa May - da Lady di Ferro a capo debole. Ascesa e lenta caduta della premier affondata dai compagni di partito : Si era seduta sulla poltrona di David Cameron con due promesse: rispettare il risultato del referendum sulla Brexit del 2016 e portare a casa “un buon accordo” senza chinare la testa di fronte ai negoziatori di Bruxelles. Theresa May, che venerdì ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno, poche ore dopo aver ricevuto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non aveva però fatto i conti con le oppisizioni dure, oltranziste ...