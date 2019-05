Temptation Island Vip | Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé potrebbero far parte del cast

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a Temptation Island Vip? L'indiscrezione - : Francesca Ajello Sebbene non si conosca ancora il nome del conduttore della seconda edizione di Temptation Island Vip, si vocifera che a prendere parte al docu-reality ci sarà anche la coppia formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge Mancano diversi mesi all'inizio delle riprese di Temptation Island Vip, ma già imperversa il toto-nome circa le possibili coppie che parteciperanno al docu-reality di Canale 5. A lanciare ...

Uomini e Donne - Klaudia : "Se Andrea sceglierà Natalia e andranno a Temptation Island - farò di tutto per andare" : La corteggiatrice di Zelletta, si proietta già al no e si candida come tentatrice se Andrea e Natalia dovessero partecipare 'Temptation Island'.

Temptation Island Vip : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge nel cast? : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez parteciperanno a Temptation Island Vip? Il mistero si infittisce intorno al cast di Temptation Island Vip. Tante le coppie nate nello showbiz che potrebbero salpare sull’isola delle tentazioni. Ancora nessuna notizia ufficiale però sui protagonisti della seconda edizione vip del reality estivo di Canale5. L’ultimo gossip, lanciato dal settimanale Oggi, riguarda però Jeremias Rodriguez e Soleil ...

Trono Over - coppie sotto accusa : “Hanno finto - puntano a Temptation Island” : Uomini e Donne, coppie del Trono Over sotto accusa: hanno finto? Le coppie del Trono Over nate in questa stagione sono finite nel mirino di una protagonista di Uomini e Donne! Vivendo in prima persona le conoscenze e le frequentazioni, Valentina Autiero si è fatta un’idea precisa delle varie coppie che si sono formate. Gli […] L'articolo Trono Over, coppie sotto accusa: “Hanno finto, puntano a Temptation Island” proviene ...

Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no a Temptation Island : Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no. La coppia, che avrebbe dovuta partecipare a Temptation Island, si sarebbe tirata indietro. L’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne erano stati indicati nella lista dei concorrenti certi della prossima edizione dello show. A quanto pare però avrebbero cambiato idea per proteggere la relazione da possibili tradimenti, litigi e rotture. Le riprese del reality di Maria De Filippi inizieranno fra ...

Temptation Island - Georgette Polizzi finisce in ospedale : come sta ora : Georgette Polizzi di Temptation Island non regge la tensione: “L’ansia non aiuta…” Georgette Polizzi, in queste ultime settimane, è finita nell’occhio del ciclone per aver fatto delle clamorose rivelazioni sulla due agenti di Pamela Prati. Successivamente l’ex protagonista di Temptation Island ha anche deciso di abbandonare l’agenzia delle due donne, asserendo di essersi sentita presa in giro sul caso ...

Grande Fratello - Franco Terlizzi gay? Bomba-vip dalla D'Urso : "Con chi ci ha provato a Temptation Island" : Si torna a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. In occasione della puntata di lunedì 13 maggio del Grande Fratello, ospite nella casa è stato Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, che aveva svelato a Barbara D'Urso quanto Gianmarco Onestini gli avrebbe confessato su Terlizzi.

Temptation Island Vip 2019 : Ecco Le Coppie! : Temptation Island Vip: chi prenderà il posto di Simona Ventura? Maria De Filippi sta valutando chi sostituirà la condottiera della scorsa stagione. Ecco le coppie che hanno superato i primi provini. Ancora mistero su tentatori e tentatrici. Temptation Island Vip: In onda su Canale 5 la seconda stagione. Iniziati ufficialmente i provini per la selezione delle nuove Coppie! Da qualche tempo è stato annunciato il ritorno, su Canale 5, di ...

Uomini e Donne - Barbara attaccata da Armando : "Sei qui per fare la guerra a Gemma e per partecipare a Temptation Island!" : Durante la puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, Armando ha lanciato una serie di accuse pesanti nei riguardi di Barbara. Per la cronaca, Barbara e Marco si erano recati al centro dello studio per parlare degli inizi della loro conoscenza, costellata soprattutto da forti incomprensioni reciproche.prosegui la letturaUomini e Donne, Barbara attaccata da Armando: "Sei qui per fare la guerra a Gemma e per partecipare a Temptation ...

Temptation Island Vip - tra le possibili coppie potrebbero esserci Monte e la Salemi : Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality show di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi che dovrebbe tornare sul piccolo schermo il prossimo autunno, dopo il successo della prima stagione. Di conseguenza, si stanno tenendo in queste settimane i provini per arrivare alla scelta delle nuove coppie che si metteranno in gioco sull'isola delle tentazioni. Secondo la rivista "Oggi", al momento in pole ...