Team Bahrain Merida | Copeland | ‘Il futuro della squadra è in bilico’

Ciclismo - Team Bahrain Merida : 'Bilancio non positivo - con Nibali siamo fiduciosi' : Per i protagonisti attesi al Giro d'Italia che scatta sabato 11 maggio da Bologna questi sono gli ultimi giorni per completare il percorso di avvicinamento alla corsa rosa. Qualcuno sta ancora partecipando alle ultime gare, come Primoz Roglic al Romandia, ma la maggior parte ha già chiuso il conto con le corse di preparazione e si sta allenando per rifinire la condizione. Tra questi figura anche Vincenzo Nibali, sempre atteso sulle strade della ...

Formula 1 – Altro che ragazzino - Leclerc ha dimostrato maturità in Bahrain : il Team radio post gara [VIDEO] : Le parole di Charles Leclerc dopo la delusione in Bahrain dimostrano grande maturità: il team radio del ferrarista Domenica amara, amarissima, per la Ferrari ieri in Bahrain. Leclerc e Vettel dopo essere partiti dalla prima fila sul circuito di Al Sakhir, non sono riusciti a regalare una grande gioia a tutti i tifosi ferraristi. Una delusione ancor più grande di quella dell’Australia, con Leclerc che a 10 giri dal termine è stato ...

Renault F1 Team : doppio ritiro choc in Bahrain : Delusione difficile da digerire per Renault F1 Team al GP del Bahrain 2019. Entrambi in zona punti, Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo si sono ritirati praticamente in contemporanea a soli 3 giri dall’arrivo. 17° sulla griglia, Nico ha realizzato un’ottima partenza portandosi in 11° posizione alla fine del primo giro. Perseguendo una strategia con due […] L'articolo Renault F1 Team: doppio ritiro choc in Bahrain sembra essere il primo su ...

Formula 1 – Leclerc pazzo di gioia in Bahrain : il Team radio dopo la prima pole del monegasco [VIDEO] : Il team radio di Charles Leclerc dopo la conquista della pole position del Gp del Bahrain Charles Leclerc ha conquistato oggi una pazzesca pole position sul circuito di Al Sakhir: si tratta della prima pole per il pilota monegasco della Ferrari, che diventa così il secondo pilota più giovane della storia ad aver conquistato la prima posizione della griglia di partenza dopo il suo compagno di squadra. Una prima pole position davvero ...

Ferrari - GP Bahrain : il Team principal Mattia Binotto ospite di Paddock Live Show : Ci aspetta un grande post prove libere questa sera su Sky Sport F1, canale 207,. Mattia Binotto , team principal della Ferrari, sarà ospite di Paddock Live Show con Federica Masolin, Carlo Vanzini ed i loro ospiti. La diretta da non perdere alle 19.30 sul ...