Taiwan, celebrate le prime nozze gay

Celebrati ai primi matrimoni gay. Una settimana dopo la legalizzazione da parte dei deputatiesi, decine di coppie si sono presentate al comune per registrare legalmente la loro unione. E' la prima volta che avviene in un Paese asiatico. Il voto del Parlamento era arrivato due anni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, la quale aveva definito la legge che limitava il matrimonio alle coppie eterosessuali una violazione del principio di eguaglianza dei diritti per tutti i ciattadini.(Di venerdì 24 maggio 2019)