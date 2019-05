Stati Uniti | trovata l' ultima nave schiavista in Alabama

Julian Assange incriminato negli Stati Uniti : rischia fino a 170 anni di carcere : Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, viene travolto negli Stati Uniti da ben diciassette capi di accusa. Tutti spiccati per aver violato - spiega il Dipartimento della giustizia americano -...

Gli Stati Uniti hanno aggiunto 17 capi d’accusa all’incriminazione contro Julian Assange : Gli Stati Uniti hanno aggiunto 17 capi d’accusa all’incriminazione contro Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks arrestato un mese fa a Londra. Ad Assange viene contestata la diffusione di documenti statunitensi coperti da segreto tramite WikiLeaks e la ripetuta violazione dello

Veronica Pivetti a Blogo : "Bleah! è una web-serie catastrofica! Paolo Conticini sarà un presidente degli Stati Uniti completamente scemo!" E su Provaci ancora Prof!... : A partire da oggi, giovedì 23 maggio 2019, sarà disponibile sulla piattaforma YouSquare, una nuova web-serie diretta e interpretata da Veronica Pivetti, intitolata Bleah!.La storia, scritta da Giovanna Grappi, è ambientata in un'America "semi-futura" dove il presidente degli Stati Uniti Jimmy Wilson, interpretato da Paolo Conticini, è ostaggio del mondo digitale e, per questo motivo, deciderà di lanciare il robot FreddieXXX, pronto a ...

Tutte le conseguenze del braccio di ferro Huawei-Stati Uniti : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) Da una parte ci sono i gruppi statunitensi che con Huawei avrebbero volentieri continuato a farci affari e che, come Alphabet, sono costretti a interrompere i rapporti di fornitura di beni o servizi, che si tratti di chip di vario tipo, altri componenti, licenze o sistemi operativi. E che ora temono perdite, calano in Borsa nel caso siano quotate e magari tagliano stime. Dall’altra c’è la nuova ondata di ...

Sono Stati trovati resti di quella che si pensa essere l’ultima nave ad aver portato schiavi africani negli Stati Uniti : L’Alabama Historical Commission, un’agenzia dell’Alabama, negli Stati Uniti, che si occupa della conservazione del patrimonio storico dello stato, ha detto che Sono Stati trovati i resti di quella che si pensa essere l’ultima nave ad aver portato schiavi africani negli

Siria - Stati Uniti : “Il regime di Assad ha usato di nuovo armi chimiche. Siamo pronti a rispondere in modo rapido” : Gli Stati Uniti sono pronti a riaccendere lo scontro in Siria con il regime di Bashar al-Assad, accusato di aver usato di nuovo armi chimiche. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, ha detto che se i sospetti venissero confermati, gli “Stati Uniti ed i loro alleati risponderanno in modo rapido e appropriato”. Gli analisti statunitensi fanno riferimento a “un presunto attacco il 19 maggio” con gas cloro. ...

Stati Uniti contro l'aborto : Oltre l’Alabama, che ha varato una legge iper-repressiva, anche altri dieci Stati del Sud e dell’Ovest negli Stati Uniti hanno votato o si apprestano a votare norme decisamente anti-abortiste e pUnitive nei confronto delle donne e dei medici. Le leggi sull’aborto negli USA sono di pertinenza degli Stati e non del governo federale. Solo la Corte suprema può invalidare le leggi statali qualora le ritenga in contrasto ...

Huawei al centro della tensione commerciale tra Cina e Stati Uniti : Decine di milioni di consumatori di tutto il mondo sono Stati trasCinati nel conflitto sempre più acceso tra le due superpotenze. Leggi

Blocco di Huawei negli Stati Uniti rimandato di 90 giorni per limitare disagi e problemi : Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova ordinanza relativa a Huawei, che posticipa di 90 giorni il divieto per le aziende statunitensi di fare affari con il colosso cinese. Questo non modifica il divieto imposto dal presidente Donald Trump per motivi di sicurezza nazionale, ma fornisce alle parti in causa il tempo per limitare, per quanto possibile, i disagi per i consumatori e le imprese. “La Temporary ...

L’ultimo episodio di Game of Thrones non è stato diffuso in Cina per via della guerra commerciale con gli Stati Uniti : L’ultimo episodio della serie tv Game of Thrones non è stato diffuso in Cina per via della guerra commerciale con gli Stati Uniti, ha detto al Wall Street Journal un portavoce del network americano HBO. L’episodio, trasmesso in tutto il mondo quando

Le protesi mammarie testurizzate rimangono in commercio : l’Italia sulla posizione degli Stati Uniti e di tutti i Paesi europei (Francia esclusa) : Le protesi mammarie testurizzate, cioè ruvide, rimangono in commercio in Italia: lo ha deciso il Ministero della Salute, che il 16 maggio ha diffuso un comunicato sull’argomento, scrivendo la parola “fine” alla questione sicurezza innescata dalla correlazione tra gli impianti mammari e la comparsa di una rara forma di tumore, il linfoma analplastico a grandi cellule (BIA -ALCL, ovvero Breast Implant Associated – Anaplastic Large Cell ...

I giochi mobile sono più popolari dei social network - negli Stati Uniti : Un nuovo studio sostiene che i consumatori statunitensi preferirebbero abbandonare i social network piuttosto che i loro giochi mobile L'articolo I giochi mobile sono più popolari dei social network, negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.