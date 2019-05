Squalifica presidente Catanzaro | Tallini Forza Italia è arrabbiatissimo | “Vergogna

FIFA - Squalificato a vita Marin : l’ex presidente della Federcalcio brasiliana condannato per corruzione : La Federazione Internazionale ha squalificato a vita l’ex presidente della Federcalcio brasiliana, condannato per corruzione lo scorso agosto La FIFA ha squalificato a vita Jose Maria Marin, l’ex presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf) condannato lo scorso agosto a New York a quattro anni di carcere per corruzione. La camera giudicante del comitato etico della FIFA ha riconosciuto l’86enne Marin colpevole di ...