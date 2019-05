calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) La Federcalcio ha reso noto che la Corte Sportiva d’Appello hailcon procedimento d’urgenza presentato dalla, riducendo da due ad una giornata ladel tecnico viola Vincenzo, con un’ammenda di 10 mila euro. L’allenatore era statoto dal giudice a seguitogara Parma-giocata il 19 maggio scorso. Nonostante ciò, però, il tecnico non sarà in campo nell’ultima importantissima gara di domenica sera al Franchi contro il Genoa. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIETUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie AL'articoloilCalcioWeb.

Fiorentinanews : E’ arrivata la risposta al ricorso della #Fiorentina: ecco la decisione del giudice sportivo riguardo la squalifica… - Red_Rebel_01 : RT @DiMarzio: #Montella non sarà comunque in panchina per la sfida tra #Fiorentina e #Genoa?? - CalcioWeb : Squalifica Montella, parzialmente accolto il ricorso della Fiorentina -