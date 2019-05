SpaceX | in orbita i primi 60 satelliti Starlink

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Successo per il lancio del razzo Falcon 9 di: in60della sua costellazione ““, che ha l’obiettivo di fornire internet dallo spazio. Un giorno potrebbe raggiungere l’esnte numero di 12mila dispositivi. Il vettore è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, e ha portato ia una altezza di 450 km, leggermente al di sopra della quota della Stazione Spaziale Internazionale, ma molto al di sotto della maggior parte dei, posti su orbite geostazionarie fino a 36mila km di quota. I dispositivi pesano 227 kg l’uno e hanno raggiunto le rispettive posizioni utilizzando i propri propulsori. L'articolo: in60Meteo Web.

