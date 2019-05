Sonic the Hedgehog | il film è stato rimandato | al fine di migliorare il porcospino blu

Spark The Electric Jester 2 : il platform 3D ispirato a Sonic è ora disponibile per PC : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che il platform 3D ispirato a Sonic The Hedgehog, Spark the Electric Jester 2, è ora disponibile per PC.Si tratta del sequel del gioco uscito nel 2017 e si differenzia dal primo capitolo per il gameplay in 3D. Nella descrizione ufficiale sulla pagina Steam dedicata, leggiamo che la storia di Spark the Electric Jester 2 riprende subito dopo il finale del gioco originale e racconta la ...

Sonic the Hedgehog - il primo trailer del film dal videogioco : http://www.youtube.com/watch?v=FvvZaBf9QQI “Ogni eroe ha la sua genesi” e la genesi che vediamo in questo video è quella di Sonic The Hedgehog, il riccio blu dalla super velocità protagonista di una delle saghe di videogiochi più di successo della Sega. Ora, dopo 28 anni, l’animaletto si ritrova al centro di un film il cui primo trailer è stato diffuso proprio in queste ore. Assieme a Ben Schwartz, che doppia la creatura ...