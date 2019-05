Sondaggi Swg | Alitalia | italiani preferiscono vendita ad una compagnia estera

Sondaggi politici Swg : italiani condannano il gesto dell’elemosiniere del Papa : Sondaggi politici Swg: italiani condannano il gesto dell’elemosiniere del Papa La decisione dell’elemosiniere del Papa di riattaccare l’energia elettrica in un palazzo occupato in centro a Roma da 500 adulti tra cui 100 bambini dopo una settimana di interruzione dovuta a morosità non è andata giù alla maggioranza degli italiani. Che avrebbero preferito un epilogo ben diverso. Secondo il 43% degli intervistati da Swg, “se si ...

Sondaggi politici Swg : Casal Bruciato - italiani condannano violenza : Sondaggi politici Swg: Casal Bruciato, italiani condannano violenza Il 55% degli italiani ritiene ingiustificata la violenza delle proteste scatenatesi a Casal Bruciato, periferia romana, dopo l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia Rom. A sostenerlo è un Sondaggio Swg. Il caso aveva avuto un’eco nazionale con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che si era schierata a difesa dei nomadi. Anche dal premier Giuseppe ...

Sondaggi politici Swg : il sindacato unico piace al 40% degli italiani : Sondaggi politici Swg: il sindacato unico piace al 40% degli italiani Il primo maggio, dalle colonne di Repubblica, Maurizio Landini ha lanciato un appello alla creazione di un sindacato unico, un’idea accarezzata a suo tempo anche dall’ex premier Renzi. “Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più – ha dichiarato il segretario della Cgil – ...

Sondaggi elettorali SWG - è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle In occasione dello stop ai Sondaggi per legge SWG è uscita con una nuova rilevazione pochi giorni dopo l’ultima tradizionale del lunedì sera al Tg La7 di Mentana. Si tratta di un Sondaggio finale che calcola anche il numero dei seggi che spetterebbero alle forze che potrebbero superare il 4%. La Lega è al primo posto con il 30,5%, in ulteriore calo rispetto a ...

Sondaggi elettorali Swg : Lega ancora giù - bene il M5S : Sondaggi elettorali Swg: Lega ancora giù, bene il M5S Secondo il 61% degli italiani il governo giallo verde cadrà subito dopo le Europee o al massimo entro il 2020. Si abbassa invece al 39% la quota di chi crede che questo esecutivo durerà fino alla fine della legislatura. Aumentano quindi i fatalisti, quelli che danno ormai per scontato un divorzio tra le due forze che compongono la maggioranza di governo. E’ questa ...

Sondaggio Swg di Mentana - il M5s recupera sulla Lega : staccati solo di 8 punti. E Berlusconi... : Si accorcia a soli otto punti il distacco tra Lega e Movimento Cinque Stelle secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana. Rispetto a sette giorni fa, il partito di Matteo Salvini ha perso quasi un punto percentuale, scendendo quindi al 30,7%. Di pari passo è stata invece la cr

Luigi Di Maio - il Sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : 'Il 58% e il 71%' - scacco matto ai 5 Stelle : Uso strumentale della cronaca in campagna elettorale, certo, ma se arriva da un alleato di governo fa decisamente più male. E così Salvini risponde ai 5 Stelle con un sondaggio Swg che li mette in ...

Luigi Di Maio - il Sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : "Il 58% e il 71%" - scacco matto ai 5 Stelle : Da qualche settimana il Movimento 5 Stelle sta picchiando durissimo Matteo Salvini sul tema della sicurezza, con toni esasperati nelle ultime ore da Roberto Fico e Nicola Morra, rispettivamente presidente della Camera e presidente della Commissione Antimafia, che hanno puntato il dito contro il capo

"Castrazione chimica - il 58% degli italiani è favorevole" : il Sondaggio Swg per la Lega : Più della metà degli italiani è a favore della castrazione chimica per gli stupratori recidivi e i pedofili: sono queste le conclusioni di un sondaggio Swg commissionato dalla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega:Sempre in base al sondaggio di Swg, commissionato dal Carroccio, solo “il 28% degli italiani” sarebbe contrario all’introduzione del provvedimento. Mentre “il ...

Sondaggi elettorali Swg : PD di nuovo davanti al M5S - Lega giù : Sondaggi elettorali Swg: PD di nuovo davanti al M5S, Lega giù Il Pd torna davanti al Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto registrate da Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. In due settimane i dem hanno guadagnato due punti percentuali portandosi al 22,5%. Cifre che al Nazareno non vedevano da oltre un anno e che fanno ben sperare il segretario Zingaretti. Che intanto ha lanciato la sua ricetta economica in cinque punti per ...

Sondaggio Swg per Mentana - il tracollo di Lega e M5s : chi perde più voti tra Salvini e Di Maio - derby suicida : Troppe liti alla fine si pagano. La domanda è: tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chi ci rimetterà di più? Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana emette una nuova inquietante sentenza: nell'ultima settimana, funestata dal caso Siri e dall'impressione di un governo ormai al lumicino, la Leg

Sondaggi elettorali SWG - in ascesa PD e la lista di Sinistra : Sondaggi elettorali SWG, in ascesa PD e la lista di Sinistra L’ultimo dei Sondaggi elettorali Swg segna un buon momento per la Sinistra in generale.Le due liste che vengono date maggiormente in progresso sono il PD e la Sinistra, ovvero l’alleanza tra Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista.Sì tratta della riattivazione di un elettorato probabilmente deluso dalle ultime scelte delle forze di riferimento e che ora in parte ...

Sondaggio Swg per Mentana - crollo del Pd : quanti punti perde per lo scandalo giudiziario. Lega e M5s in volo : Basta lo scandalo nell' Umbria rossa a far crollare di nuovo il Pd . Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro: dopo gli arresti di assessore e segretario per l'inchiesta ...

Sondaggi elettorali SWG - sia Lega che M5S crescono di mezzo punto : Sondaggi elettorali SWG, sia Lega che M5S crescono di mezzo punto La sentenza dell’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG è chiara. La maggioranza avanza e il PD arretra. Entrambi i partiti di governo sembrano mettere da parte le battute di arresto delle ultime settimane nelle intenzioni di voto e mettono a segno una crescita che combinata ha pochi precedenti negli ultimi mesi. E questa volta interessa entrambi allo stesso modo. ...