Skoda | il debutto elettrificato è servito Arrivano Superb iV e CITIGO-e – FOTO

ŠKODA SCALA al debutto sul mercato italiano : La nuova berlina ŠKODA SCALA è pronta per il debutto sul mercato italiano , con un porte aperte presso tutta la rete dei concessionari italiani in programma i prossimi 25 e 26 maggio. Il nuovo modello segna un momento fondamentale nello sviluppo del brand, portando in un importante segmento di mercato contenuti ai vertici della categoria

Skoda - Si avvicina il debutto della Citigo elettrica : La Skoda ha confermato con un teaser il debutto della Skoda Citigo in versione elettrica. La vettura sarà presentata a Bratislava il prossimo 23 maggio e per il momento la sua denominazione e le caratteristiche tecniche non sono note.PIccole modifiche al frontale per la Citigo elettrica. Il bozzetto mostra la Citigo con la spina collegata per la ricarica e mette in evidenza alcune differenze rispetto alle versioni con motore endotermico. Oltre ...