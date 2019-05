Si vota per le Europee ma Zingaretti guarda già alle Politiche

Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato di votare alle elezioni europee : Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato di votare alle elezioni europee, che nel paese si sono tenute oggi (i seggi sono aperti fino alle 23 italiane). Decine di persone hanno scritto sui

Grande Fratello : domenica i concorrenti lasciano la casa per votare : Grande Fratello, comunicato a sorpresa in casa: i concorrenti potranno uscire I concorrenti del Gf 16 potranno lasciare la casa per esercitare il diritto al voto, ma secondo regole ben precise. Non è la prima volta che accade, già in passato ci sono state le votazioni durante un Grande Fratello e i concorrenti hanno potuto […] L'articolo Grande Fratello: domenica i concorrenti lasciano la casa per votare proviene da Gossip e Tv.

Domenica si vota - e si vota Europa Verde. Ecco il perché - senza retorica : Domenica 26 maggio si vota, e si vota Europa Verde. Un voto necessario. Necessario a contrastare l’emergenza climatica e ambientale, a mettere in campo un’altra idea di società, di economia, e passatemi l’ardire e l’ardore appassionato, di vita. Siamo europei ed europeisti, Europa Verde è la nostra ragione sociale e la nostra missione morale e politica, siamo il cuore del Vecchio Continente, argine e baluardo ai sovranismi che guardano al futuro ...

Come e quando si vota per le elezioni europee : Si vota domenica, dalle 7 alle 23, con una legge elettorale diversa dalle elezioni nazionali: le cose da sapere

Documenti validi per votare alle elezioni europee e amministrative 2019 : Documenti validi per votare alle elezioni europee e amministrative 2019 Domenica 26 maggio non si voterà solo per le elezioni europee, ma anche per le amministrative (la lista dei Comuni è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno). A queste si aggiungono anche le elezioni regionali (in Piemonte) e quelle suppletive alla Camera, ma solo nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, collegio uninominale n. 4 (TN) e n. 6 (Pergine ...

Elezioni europee 26 maggio : perchè votare : Domenica 26 maggio in Italia si vota per le Elezioni europee. Le Elezioni europee del 2019 si svolgono in tutti i

Brexit - Theresa May sotto assedio : pressing per le dimissioni. E i britannici iniziano a votare per le elezioni europee : La premier sotto sfratto alla vigilia del voto. Si consumano le ultime ore di Theresa May a Downing Street mentre una Gran Bretagna dilaniata dallo stallo parlamentare sulla Brexit apre giovedì 23 maggio la tornata delle elezioni europee del 2019: appuntamento al quale, in tempi di sfide fra sovranisti e non, il Regno non avrebbe neppure dovuto partecipare a ben tre anni dal referendum che sulla carta nel giugno 2016 ne aveva suggellato l’addio ...

Europee - assessore di Emiliano che vota Lega : la mozione di sfiducia del Pd perde pezzi prima di essere presentata : L’invito a sfiduciare l’assessore pugliese all’Agricoltura Leonardo Di Gioia – inviata dai 6 consiglieri regionali pugliesi ai colleghi della maggioranza – rischia di cadere nel vuoto. Come già raccontato da Ilfattoquotidiano.it, i consiglieri dem avevano preparato, lo scorso 20 maggio, la mozione di sfiducia contro Di Gioia, che sostiene – a suo stesso dire – il leghista Massimo Casanova alle Europee del 26 maggio. L’atto successivo ...

Salvini : Governo non cade - si vota per Europa : Salvini: Il Governo non cade, si vota per l'Europa, quello che succede è che se ci danno forza cambiamo l'Unione Europea.

M5s - iscritti votano per dare 2 milioni degli stipendi dei parlamentari al Fondo per la povertà educativa infantile : Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno deciso di destinare 2 milioni di euro ricavati dal taglio degli stipendi dei parlamentari M5s al Fondo per la povertà educativa infantile. Il progetto ha vinto con il 48,43% delle preferenze (8735 voti). Subito dietro è arrivato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (29,51% dei consensi e 5323 voti), terzo il Fondo contro la violenza sulle donne (22,04 per cento delle preferenze e 3976 voti). ...

O Salvini o la croce : come fanno i cattolici a votare per la Lega? : D’accordo, la Chiesa e le sue gerarchie non hanno titolo di intromettersi nella politica italiana. Le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, capo dei vescovi italiani, suscitano un certo disagio in chiunque rivendichi uno Stato laico e autonomo. Perché Bassetti ha contestato il governo, nello specifico la riforma del terzo settore, ha fatto un appello ad andare alle urne (“Chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al ...

Elezioni europee 2019 : quando - dove e per chi si vota : Eccoci, è arrivato il momento delle Elezioni europee. Le prime cose da sapere e appuntare sul calendario sono la data e l2019;orario della prossima tornata elettorale utile a rinnovare il Parlamento europeo: domenica 26 maggio 2019, dalle 07.00 alle 23.00. In Italia... Il compito degli elettori italiani, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, è scegliere i 73 deputati da mandare a Strasburgo, che diventeranno 76 appena ...

Tutti gli sconti e le promozioni per tornare a casa e votare alle elezioni europee : Ce ne sono per treni, aerei, traghetti e autobus: se votate all'estero, potreste andare al seggio (gratis) su un monopattino elettrico

Si vota in Piemonte - ottava per rating qualitativo tra le Regioni : Domenica prossima il Piemonte affronta le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Quale eredità lascia ai suoi cittadini la Giunta uscente? Eredità non tanto in termini di politiche realizzate, quanto di macchina amministrativa.La Giunta, infatti, può cambiare, ma restano la struttura e la capacità amministrativa: migliorare e innovare queste ultime è, per alcuni aspetti, una delle missioni più ...