Sex Blues | quando si è tristi dopo il rapporto

(Di venerdì 24 maggio 2019) Si chiama sexed è la sensazione di tristezza, vuoto e ansia che colpisceaver fatto l’amore. Un problema di cui si parla ancora poco, ma che colpisce tantissime persone. Malinconia e frustrazione sono sentimenti che possono presentarsi ancheche unsessuale è stato particolarmente appagante. Il sexè uno stato emotivo particolarmente negativo che può manifestarsi subitoaver fatto l’amore. Questo fenomeno secondo gli esperti è prevalentemente femminile ed è una sorta di depressione post-orgasmo momentanea. In alcune persone può manifestarsi con un pianto improvviso, in altre con il desiderio di tenere a distanza il partner. Molte donne diventano aggressive la persona con cui hanno appena avuto il, creando le condizioni per una lite. Alleviare il fastidio causato dal sexrisulta impossibile nonostante gli sforzi del partner ...