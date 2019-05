Se la politica pensa davvero al futuro | la parola chiave deve essere clima

Elezioni comunali Prato 2019 - ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto politica : Ho cominciato questa campagna elettorale all’apice del Salvinismo. Come una moda, il culto del “Capitano” sembrava avesse irrimediabilmente contagiato i più. Da me, a Prato, funziona così per i locali della movida, siccome una città di duecentomila abitanti non ha abbastanza viveur per riempire sempre tutti i locali, allora si gira come gira la moda. Per qualche mese alcuni locali sono completamente pieni ed altri completamente vuoti, poi ...

Prof sospesa a Palermo : mai fatto politica - ragazzi liberi di pensare : Prof sospesa a Palermo: mai fatto politica, ragazzi liberi di pensare La Professoressa è stata sospesa per due settimane per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi alunni in cui il decreto sicurezza viene accostato alle leggi razziali. “Mi sento ferita”, dice oggi, mentre scoppia la polemica ...

Siri indagato : «Pensavo che fare politica non fosse così pericoloso. I 5 stelle mi stanno usando come carne da macello» : È preoccupato? «Usano me come carne da macello, ma la questione politica mi interessa relativamente. L'unica cosa che mi sta a cuore in questo momento sono i miei affetti».

Pil - consumi - investimenti : perché la politica economica del governo è tutta da ripensare : Tra le prediche Ocse che il governo considera inutili ce n’è almeno una che andrebbe accolta con consapevolezza: il calo del Pil pro capite del 2,5% in dieci anni, dal 2008 al 2018. L’Italia è l’unico Paese in peggioramento tra quelli ad alto progresso economico. Anche la Grecia ha fatto meglio. Manca la spinta ai consumi e agli investimenti. E le azioni di politica economica finora intraprese hanno impedito di ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber a Massimo Cacciari : "Cosa pensa di questo governo?". Esecuzione politica in diretta : Il clima a Otto e mezzo è quello ideale: un salottino molto sinistro in cui Lilli Gruber invita Massimo Cacciari, Massimo Franco e Carlo Calenda, che nel lOtto fa quasi la figura del salviniano. Si parla molto di Pd (con toni enfatici, "alle europee al 25%"), di Europa, integrazione e migranti, e l'

Pil - consumi - investimenti : perché la politica economica del governo è tutta da ripensare : Tra le prediche Ocse che il governo considera inutili ce n’è almeno una che andrebbe accolta con consapevolezza: il calo del Pil pro capite del 2,5% in dieci anni, dal 2008 al 2018. L’Italia è l’unico Paese in peggioramento tra quelli ad alto progresso economico. Anche la Grecia ha fatto meglio. Manca la spinta ai consumi e agli investimenti. E le azioni di politica economica finora intraprese hanno impedito di ...