scuolainforma

(Di venerdì 24 maggio 2019) Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc-Cgil, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Italia parla’, rubrica quotidiana di Radio1. Uno degli argomenti affrontati è stato quello della sospensione della docente di Palermo per la nota vicenda del video riguardante Matteo Salvini. Sinopoli: ‘Messo sottounfondamentale, quello di insegnare liberalmente’ A questo proposito Sinopoli ha dichiarato: ‘È stato messo sottounfondamentale, quello garantito dall’33 della, ila insegnare, a farlo con lad’insegnamento, che è indispensabile per formare i cittadini. Tutto questo – ha proseguito Sinopoli – è avvenuto con l’intervento della Digos in unadi Palermo, ai danni della professoressa Dell’Aria.’ Per solidarietà nei suoi riguardi e a difesa della...

Reggiace : L'anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, secondo per dimensioni dopo il Colosseo. Sede della prima e rinom… - scuolainforma : Scuola, ‘sotto attacco articolo 33 Costituzione: il diritto alla libertà d’insegnamento’ - Maria89828556 : RT @eltheus: Per la #CorrettezzaPolitica bisogna accettare Tutto, Il Satanismo, l'Ideologia GENDER, La Pedofilia, La Distruzione della Scuo… -