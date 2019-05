Scontri a Genova e botte al cronista | il Procuratore | Non ci saranno sconti per

Violenza mai vista - ho creduto di morire! Genova - giornalista picchiato durante Scontri : Il racconto del giornalista Stefano Origone, vittima di un violento pestaggio da parte degli agenti di polizia in tenuta antisommossa durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine scoppiati giovedì pomeriggio a Genova: "Scaricavano una rabbia che non ho mai incontrato prima, che non avevo mai sentito così efferata in trent'anni di professione, sempre sulla strada... avevano un furore irrefrenabile, ero terrorizzato". Origone ...

Scontri Genova - fratture e trauma cranico per il giornalista di Repubblica preso a manganellate dalla polizia : Ha raccontato di avere sulla schiena le impronte delle suole degli anfibi degli agenti. Ha una costola fratturata, due dita rotte e un trauma cranico, oltre ai lividi. Sono le condizioni di Stefano Origone, giornalista di Repubblica che giovedì a Genova stava seguendo gli Scontri tra la polizia e i manifestanti che protestavano contro il presidio di Casapound. È stato caricato anche lui da un gruppo di circa sei agenti. È stato colpito da ...

Genova - antagonisti contro il comizio di Casapound : il raccontro della giornata tra lacrimogeni - cariche e Scontri : Una giornata di disordine pubblico come non se ne vedeva dai tempi del G8 a Genova, con oltre 300 operatori di polizia in tenuta anti-sommossa per garantire la sicurezza del comizio conclusivo di Casa Pound in Liguria che alla fine vedrà la partecipazione di non più di una ventina di attivisti. Sei feriti tra i quali il giornalista di Repubblica Stefano Origone, pestato a sangue da un gruppo di poliziotti che gli hanno procurato un trauma ...

Giornalista ferito dalla polizia durante gli Scontri con gli antifascisti. Il questore di Genova si scusa : Un Giornalista di 'Repubblica' di 51 anni, Stefano Origone, è rimasto ferito negli scontri in piazza Corvetto, a Genova, tra polizia e manifestanti antifascisti scesi in piazza contro un comizio di Casapound che si svolgeva nelle vicinanze. Il cronista ha raccontato di essere stato colpito dai poliziotti che stavano cercando di disperdere il presidio. "Ho detto di essere Giornalista, ma hanno continuato a colpirmi", ha riferito ai ...

