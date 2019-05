SCIOPERO PER IL CLIMA | NUOVO #FRIDAYSFORFUTURE Vaticano ' leader ascoltino giovani!'

Fridays For Future - l’annuncio di Greta per il prossimo SCIOPERO globale : “si muovano anche gli adulti” : La lotta contro i cambiamenti climatici non si ferma con “global strike” dei giovani, infatti ha iniziato a coinvolgere anche gli adulti, come in Francia dove 130 scienziati che hanno formalizzato il proprio sostegno al movimento e i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scioperare o compiere alcuni gesti simbolici – come indossare una fascia al braccio – in segno di solidarietà con i ragazzi. L’invito diretto agli adulti è ...

Fridays for Future a Torino - in 4mila per lo SCIOPERO globale : “la nostra voce deve essere ascoltata” : Sono circa 4mila le persone che stamattina si sono ritrovate in piazza Statuto, a Torino, per partecipare al secondo sciopero globale “Fridays for Future“, il movimento di protesta ispirato dalla giovane attivista ambientale Greta Thunberg. Anche stavolta l’obiettivo è sensibilizzare governi e cittadini sul tema del cambiamento climatico. “Questo corteo non è una passeggiata, la nostra voce deve essere ascoltata” ...

Cineca - SCIOPERO solidale degli informatici contro 34 “esuberi” al Policlinico di Roma. A rischio concorsi e servizio di segreteria : Servizi di segreteria a singhiozzo, concorsi a rischio. Oggi i dipendenti del consorzio Cineca che gestisce l’informatica per l’università scioperano in solidarietà a 34 colleghi impiegati presso il Policlinico Umberto I di Roma trasferiti d’ufficio presso la sede di Bologna, a quattrocento chilometri di distanza. Il Cineca li ha trasferiti perché l’ospedale ha deciso di non affidare più direttamente i propri servizi al consorzio ma di ...

Fridays for Future : oggi studenti in piazza per nuovo SCIOPERO PER il clima : Numerosi i cortei che sfileranno oggi in tutta Italia per attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici. “oggi saremo in piazza in tutta Italia con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico“, ha dichiarato Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. “Le scuole e le università e lo Stato devono subito dichiarare l’emergenza climatica, attuando le misure ...

Cambiamenti climatici - la chiamata alle piazze di Greta Thunberg : “Domani SCIOPERO generale globale” : L’attivista svedese Greta Thunberg invita alla mobilitazione di massa contro i Cambiamenti climatici per la giornata di domani, un altro venerdì all’insegna del futuro come come reca il nome stesso del movimento Fridays for Future. “Domani sciopero generale globale“, è l’appello lanciato dalla 16 enne e da altri giovani ecologisti in una lettera pubblicata dal quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung. “Ancora ...

Medici per l’Ambiente : “Aderiamo allo SCIOPERO globale per il clima di domani” : L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente- ISDE Italia aderisce al secondo sciopero globale per il clima, iniziativa che avrà luogo domani, venerdì 24 maggio, in tutto il mondo, promossa dal movimento Fridays for Future. La mobilitazione coinvolgerà soprattutto giovani e studenti, che riempiranno le piazze italiane per chiedere un radicale e deciso cambio di rotta nelle politiche globali sull’Ambiente. Tre anni dopo la firma dell’Accordo di ...

Modena - proteste davanti all’Italpizza : polizia sgombera con lacrimogeni. Sindacati : “Sostituiti operai in SCIOPERO” : Non si fermano le proteste e le tensioni davanti alla sede dell‘Italpizza, azienda modenese leader della pizza surgelate, teatro da quest’inverno di scioperi e picchetti. Lunedì è stato dichiarato lo stop dalla Cgil e dal Si Cobas. Un gruppo di lavoratori in appalto è tornato quindi a manifestare fuori dai cancelli per chiedere l’adeguamento del contratto a quello degli alimentarsti, libertà di attività sindacale e migliori ...

Domani SCIOPERO porti - sit-in e cortei : 17.57 sciopero nazionale di 24 ore, Domani,di tutti i lavoratori dei porti. La protesta è stata indetta da Cgil,Cisl e Uil "a seguito dell'indisponibilità datoriale, per il rinnovo del contratto nazionale del settore". Nell'ambito dello sciopero, si terranno presidi presso le prefetture, le sedi istituzionali dei porti e i varchi portuali, "in concomitanza con la conferenza annuale dell'Organizzazione dei porti europei Espo, a Livorno". Corteo ...

Lo SCIOPERO del trasporto aereo di oggi : Durerà 24 ore e tra i motivi dello sciopero c'è anche la crisi di Alitalia, che ha cancellato circa 300 voli

SCIOPERO aereo 21 maggio - l’elenco di tutti i voli Alitalia cancellati : Lo Sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati dei lavoratori del trasporto aereo per tutta la giornata di martedì21 maggio. Ad essere colpita è Alitalia che ha annunciato di aver cancellato quasi la metà dei voli previsti per la giornata oltre ad alcuni di quelli previsti per domani. Sono garanti solo i voli nelle fasce di sicurezza 7:00-10:00 e 18:00-21:00.

Lo SCIOPERO del trasporto aereo atterra Alitalia : sciopero personale aeroporti paralizza traffico aereo Londra, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Lo sciopero del personale in corso oggi negli aeroporti italiani sta provocando la cancellazione di centinaia di voli e avrà conseguenze anche nei prossimi giorni. Lo riferisce il quotidiano britannico

SCIOPERO AEREI 21 MAGGIO 2019 : STOP DI 24 ORE/ Sardegna - 28 voli Alitalia cancellati : SCIOPERO degli AEREI previsto per oggi, 21 MAGGIO 2019: situazione di disagio negli aeroporti di Milano, numerosi voli soppressi

SCIOPERO del trasporto aereo - Alitalia cancella metà dei voli | Ecco il piano anti disagi : Alitalia ha cancellato circa la metà dei voli, ma ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai passeggeri

SCIOPERO aerei - Alitalia oggi cancella metà dei voli : è un "martedì nero" : oggi Sciopero di 24 ore nel settore del trasporto aereo. L'elenco dei voli cancellati. Le nubi sul futuro della compagnia...