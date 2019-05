Sarai fiero di Millie Bobby Brown per questo piccolo grande risultato

Il marito di Ronda Rousey sventa l’aggressione a Bret Hart - la campionessa : “fiera di essere tua moglie - Sarai fiero di me a WrestleMania” : Travis Browne, marito di Ronda Rousey, sventa l’aggressione a Bret Hart durante la cerimonia della WWE Hall of Fame 2019: la campionessa di Raw lo elogia su Twitter e gli fa un’importante promessa Momenti di grande apprensione durante la cerimonia della WWE Hall of Fame 2019. Un uomo, proveniente dal pubblico, è salito sul ring per attaccare Bret Hart (VIDEO) durante il discorso di introduzione della Hart Foundation. Niente di preparato, ...