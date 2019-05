Salvini | “non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa”

Roma - la “dittatura del selfie” di Salvini. Nuova opera dello street artist Tvboy : “Non c’è bisogno di spiegazioni” : Nuova opera dello street artist Tvboy, lo stesso che avava dipinto il famoso bacio tra Di Maio e Salvini. Anche questa volta il murales è dedicato al ministro dell’Interno, e lo ritrae mentre, affacciato al balcone, si fa un selfie con lo smartphone. “Di solito ero abituato a spiegare i miei lavori, questa volta ho deciso di non spiegare niente. L’opera si capisce da sola e riflette questo momento” L'articolo Roma, la ...

Prof sospesa - oggi l’incontro con Salvini. Il ministro : “Lavoro perché torni a scuola”. Gli studenti : “Non ci ha voluto parlare” : Di fronte alla prefettura di Palermo oggi era appeso uno striscione: “Libero pensiero”. Nel frattempo, dentro al palazzo, si stavano incontrando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e la Professoressa Maria Rosa Dell’Aria. La docente dell’istituto palermitano Vittorio Emanuele III era stata sospesa dopo che i suoi studenti avevano pubblicato un video in cui ...

Falcone - Fava : “Non andrò a cerimonia. Salvini deve ascoltare”. La sorella : “I ministri rappresentano Stato” : Il presidente della commissione Antimafia siciliana non andrà alla manifestazione “ufficiale” per ricordare la strage di Capaci. Il motivo? “Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia. Fossi io la sorella di Giovanni Falcone avrei chiesto a Salvini di venire e di tacere. Di ascoltare e di prendere appunti”. La sorella del giudice assassinato replica: “I ministri vengono, come sono ...

Busta con proiettile a Salvini. “Non mi fanno paura” : Una Busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini e' stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e' stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio ne' sigle di rivendicazione. Mi e' arrivato un proiettile calibro 9. Non e' bello, non e' civile, non e' simpatico, ...

Lecce - Salvini “vittima” del finto selfie. Il giovane : “Non siamo più terroni di m*** - eh?”. E il ministro reagisce così : Matteo Salvini, a Lecce in comizio per la chiusura della campagna elettorale in vista di elezioni amministrative ed europee, è stato avvicinato da un giovane, che con la scusa del selfie, gli ha rivolto una domanda provocatoria: “Non siamo più terroni di m…, eh?”. Quella dei finti scatti al leader della Lega, utilizzati per avvicinarlo e contestarlo, sono ormai una moda. Il primo episodio è accaduto a metà febbraio a Ozieri, in ...

Busta con proiettile indirizzata a Matteo Salvini. Il vicepremier : “Non mi fanno paura e non mi fermo” : Una Busta senza annullo postale e senza mittente, indirizzata al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Un pacco che ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di fermarlo per comprendere quale fosse il contenuto: all’interno c’era un proiettile calibronove. Per questo motivo gli artificieri della polizia di Stato, dopo che il pacco è stato intercettato dal Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ...

Cattolici contro Matteo Salvini : “Non nomini Dio per i propri scopi politici” : Una vera e propria rivolta da parte di esponenti del mondo cattolico dopo l'ennesimo utilizzo dei simboli religiosi da parte di Matteo Salvini. Famiglia Cristiana: "Andato in scena l'ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani".Continua a leggere

Milano - striscioni contro Salvini nel giorno della manifestazione in centro : “Non sei il benvenuto” : La protesta attraverso gli striscioni dai palazzi e dai balconi contro Matteo Salvini contagia anche Milano nel giorno della manifestazione per le vie del centro del leader della Lega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. ...

Carpi - in piazza con striscioni anti-Salvini vengono fermati dalla digos : “Non è Stato di polizia”. “Non agitatevi” : Mentre Matteo Salvini era a Carpi, in provincia di Modena, per un comizio, due giovani con cartelloni di protesta contro il leader della Lega sono stati fermati dalla digos. Gli striscioni recitavano due passi di una canzone di Caparezza (“Non siete Stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti”) e una di Fabrizio De André (“Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso ...

Voli di Stato di Salvini - Conte : “Non ho motivo di non credere alle sue parole. Indagine diversa rispetto a quella di Siri” : “Non ho motivo di non credere alle sue parole”. È il commento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle parole del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la notizia secondo cui la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sui viaggi del vicepresidente del Consiglio. Politica | Di F. Q.. Voli di Stato, procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di ...

Arrestato sindaco leghista di Legnano. Salvini : “Non commento - fiducia nei miei e nelle indagini : I Finanzieri del Comando provinciale di Milano, su disposizione della procura di Busto Arsizio, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, del vice sindaco dello stesso Comune, Maurizio Cozzi, e dell'assessore alle Opere Pubbliche, Chiara Lazzarini. A Fratus e Lazzarini sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre l'ordinanza nei confronti di Cozzi e' di ...

Cartelli contro Salvini in Aula - lui : “Ognuno si diverte come può” e Mara Carfagna lo bacchetta : “Non siamo a scuola” : Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha fatto intervenire gli ...

Spread - Salvini : “Non sono preoccupato dall’aumento - prima viene diritto al lavoro e alla salute” : “preoccupato? Assolutamente no, perché prima viene il diritto al lavoro, alla vita e alla salute degli italiani”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti se fosse preoccupato del fatto che lo Spread aumenti ogni volta che lui fa riferimento alla necessita di superare i vincoli europei. “Io voglio dare lavoro agli italiani. Se ci sono delle regole europee che ...

Rifugiati - Corte Ue : “No ai rimpatri se rischiano la vita in patria”. Salvini : “Non cambio idea” : Chi arriva in Europa, in fuga da violenza e discriminazione, non può essere rimpatriato nel Paese di origine dove la sua incolumità e libertà sono minacciate, anche se manca lo status giuridico di rifugiato: lo stabilisce la Corte Ue, per cui questioni di ordine e sicurezza nei Paesi ospitanti non possono risultare in una cancellazione di diritti umani. Salvini: "Non cambio idea e non cambio la Legge: i richiedenti asilo che violentano, rubano e ...