Salvini incontra l' insegnante sospesa | verso la revoca del provvedimento

Palermo - Salvini incontra la Prof sospesa : "Mi ha fatto una bella impressione" : Matteo Salvini oggi era a Palermo per partecipare alle celebrazioni in ricordo della strage di Capaci. ApProfittando di questa occasione il Ministro dell'Interno ha incontrato Rosa Maria Dell'Aria, la docente dell'Itc Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa - con stipendio dimezzato - dal provveditorato per "non aver vigilato" su un compito svolto dai suoi studenti, nel quale gli stessi hanno paragonato le leggi razziali al Decreto ...

Tornerà subito in classe! Matteo Salvini incontra la professoressa sospesa a Palermo : Sarà revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti che hanno accostato le leggi razziali fasciste al decreto sicurezza. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha incontrato in prefettura la docente insieme al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

Falcone : Salvini incontra vedova caposcorta davanti ai resti dell'auto : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - Il ministro Matteo Salvini ha incontrato al giardino della memoria di Capaci la vedova di Antonio Montinaro. "E' un giardino vivo e bello", ha detto . La vedova lo ha accompagnato dinanzi i resti della Quarto Savona quindici.

Mattarella incontra Conte e poi Salvini. Disarmo bilaterale tra Lega e 5 Stelle : I due decreti acchiappavoti, quello sulla sicurezza e l’altro sulla famiglia, slittano all’inizio della prossima settimana. Sfuma dunque il piano di Lega e Cinquestelle che speravano di esibirli come trofei già prima del voto di domenica. L’operazione si è incagliata su una quantità di ostacoli tra cui, certamente, pesano i rilievi del Colle. Per v...

Fondazione Sciacca : la onlus “catto-sovranista” in cui si incontrano Salvini - monarchici - ultradestra e nemici del Papa : “Aula Magna Benedetto XVI”. La scritta campeggia dorata sul legno che riveste l’ambiente, austero e solenne. Una presenza remota, ma che aleggia incombente sulla scena che si svolge subito sotto. E’ il 27 ottobre, Matteo Salvini parla alla Pontificia Università Urbaniana: “Stamattina ho avuto la conferma che sulla carta di identità elettronica torneranno le due paroline che a qualcuno non piacciono, ovvero mamma e ...

Salvini e Di Maio a Milano : entrambi invitati all’assemblea di Confagricoltura evitano di incontrarsi : invitati allo stesso evento, neppure si incrociano per un minuto. È iniziata così la mattinata di Matteo Salvini a Milano, in attesa della manifestazione sovranista prevista nel pomeriggio in piazza Duomo: arrivato poco prima delle 12 all’assemblea di Confagricoltura, il leader leghista si è ben guardato dall’incontrare l’altro vicepremier invitato all’evento, cioè Luigi Di Maio. A pochi giorni dalle elezioni Europee, la distanza, almeno ...

