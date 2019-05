Salvini | “In Italia mi fido di Conte In Europa sono già in parola con Farage | insieme

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Con“siamo già in. Come con gli olandesi, i francesi e i tedeschi. Abbiamo vedute comuni anche con ungheresi e polacchi pur appartenendo a famiglie diverse. Possiamo fare davvero la rivoluzione in”. Così il vicepremier Matteo, in un’intervista a La Stampa, delinea le strategie della Lega in vista delle elezioni Europee di domenica 26 maggio. È l’alleanza che il Carroccio sogna per cambiare la Ue: Wilders, Le Pen, AfD, forse pure Orban. Mentre in, assicura il ministro dell’Interno, il governo non cambierà perché con il premier Giuseppe“lavoro bene” e questo “è quello che conta”, ha rimarcato.ora gioca a fare il moderato: “in modalità zen“, assicura. Il leader della Lega anzi critica il M5s per i troppi attacchi, ultimo in ordine di tempo quello di Luigi Di Maio dopo ...

matteosalvinimi : #Salvini: in Europa anche per rafforzare politiche sull’immigrazione. In Italia calo degli sbarchi del 90% è REALTÀ… - matteosalvinimi : #Salvini: reati in calo nell’ultimo anno. Merito delle Forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno ha il compito di… - matteosalvinimi : #Salvini: con la Lega primo partito in Italia la forza me la fanno gli elettori. Dialogo con tutta Europa, perché t… -